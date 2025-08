Lavastaja Marko Mäesaar: Vormsil on oma aeg

Esimest korda jõuab suveteater Vormsile Hullo külla. Urmas Lennuki kirjutatud "Vormsi lugu" on teekond oma südames koju tagasi jõudmisest. Kultuurisaates "Delta" sõnas lavastaja Marko Mäesaar, et Vormsil voolab aeg teistmoodi kui mujal.

"Vormsi lugu" on Mäesaare sõnul eelkõige kohapõhine lugu, kõlama võiksid jääda aga kolm peamist märksõna: aeg, märkamine ja hoolimine. "Need kolm märksõna on läbivalt tugevalt esindatud selles loos," sõnas lavastaja.

Lavastust mängitakse Vormsil Hullo külas vabas õhus. "Ta on hea koha peal, etendus ei ole metsas ega pargis, on kõik võimalused tualetis käis ja vihma puhul varjuda, on turvaline. See on suur ettevõtmine tuua esmakordselt Vormsil välja teatrilavastus näitlejate ja muusikutega ning panna lisaks sellele praamid vastavalt etendusele liikuma. Mul on hea meel, et mind kutsuti ja mina sain omakorda kutsuda toredad inimesed," sõnas Mäesaar.

Näidendi on kirjutanud Urmas Lennuk spetsiaalselt Vormsi saarele mõeldes. "Ta on Vormsil väga palju olnud ja talle ka sümpatiseeris ja käivitas mõte, et võiks Vormsile teha oma loo," rääkis Mäesaar.

Kõige märkimisväärsemaks peab Mäesaar Vormsil aga tema erilist ajakulgu. "Ma olen käinud Vormsil kaks korda. Ma olen tajunud, et seal liigub aeg teistmoodi. Ta mitte ei seisa, vaid liigubki teistmoodi," sõnas ta.

Lavastuses asub lapselapse rolli Iris Viru, kohalik saarevaht on aga Ken Rüütel. Veel astuvad lavale Eva Püssa, Raimo Pass, Karl Eerik Frisson ja Sänni Noormets. Rüütel pole enda sõnul varem Vormsile sattunud, kuid enda peas näeb ta seda nagu keset rabajärve asuva oaasina.

Ka Iris Viru tunnetab aga Vormsi alternatiivset ajavoolu. "Minu tegelasel on üks tore repliik, kuidas Vormsil liigub aeg teistmoodi, et päevas on 48 tundi ja nurmenukud on varvaste vahel. Linnas tuleb kõik sekundid lugeda kaks korda üle. See käib meil väga palju läbi tükis," sõnas näitleja.

Suvelavastus "Vormsi lugu" esietendub 13. augustil Hullo külas.