Tartus tuuakse lavale "Lärmisepa tänava Lota"

Lavastaja Marko Mäesaare sõnul inspireeris teda Astrid Lindgreni lugu Lärmisepa tänavast välja tooma loo mängulisus.

"Peategelane Lota on küll väike, aga tema vanus aitab tal probleeme õige nutikal moel lahendada. Lärmisepa tänaval elavas Lotas põimuvad eriti võluval moel jonnakus, südamlikkus ja mängurõõm, millest suurtel inimestelgi oleks palju õppida. Rääkimata sellest, et Lotal on toetav pere, kes laseb lapsel oma tähtsaid lapseasju teha," rääkis lavastaja. "Vähetähtis pole ka asjaolu, et Teatri Kodu hoov ongi otsekui sopike ühest Lärmisepa tänava hoovist."

"Lärmisepa tänava Lota" kunstnik on Triinu Pungits ning muusikalised kujundajad on Toomas Lunge ja Inga Lunge.

Suvelavale astuvad Gloria Raudjärv, Külliki Saldre (Teater Vanemuine), Kadri Lepp, Simo Breede (Teater Vanemuine), Tobias Rosentau, Marie Piirimees ja Andres Vago.