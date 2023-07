Maanteemuuseum tähistas sünnipäeva 1990. aastate populaarsete autode paraadiga

Maanteeameti õuealal püüti 23. sünnipäeva puhul taaselustada 1990. aastatel valitsenud sõidukite mitmekesisust. Nii nagu toona, võis ka nüüd nõukogudeaegsete masinate kõrval näha lääne vanemaid sõidukeid, mida just taasiseseisvumise ajal sai igaüks, kellel raha oli, autoturult osta.

"Kohale on tulnud inimesed, kes aitavad meil natuke järele mängida sellist vana autoturgu Tartus Raadil. Kes 1990. aastatel sinna sattus, peaks mäletama, kuidas autod olid reas, autode kapottidel olid erinevad varuosad müügis, autod ise olid müügis, müüdi heliplaate ja kassette ja mida iganes – oli selline tõeline melu," kirjeldas muuseumi juhataja Ivo Posti.

Karl müüs muuseumi sünnipäeval autovaruosi. "Müüme hästi defitsiitseid varuosi, mida poelettidelt enam saada ei ole. On pidurivedelikku, on litoolmääret ja šarniire ja käiguosi ja igasuguses laias valikus Lada varuosi," loetles ta.

"Eks ta üks nostalgia ole. Tunned end noorena siis, kui vana auto sees oled, tulevad mälestused," rääkis Silver vanade autode võlust.

Tiiu sõnul olid 1990. aastatel ägedad autod, kuid enam ta neid endale ei tahaks.

"Sellised ägedad, sellised autod, millel ei olnud roolivõimu. Minu esimene auto oli ka selline maanaise auto, ilma roolivõimuta," kirjeldas ta. "Enam ei tahaks. Just see, et mis oli, las ta jääb sinna. Tore on vaadata, aga kasutada vist ei tahaks ja sõita ka ei tahaks," sõnas ta.