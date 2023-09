The Rolling Stones annab välja uue stuudioalbumi

The Rolling Stones kuulutas peale aastaid kestnud spekulatsioone välja uue stuudioalbumi "Hackney Diamonds". Tegu on bändi esimese albumiga viimase 18 aasta jooksul.

Uus album kuulutati välja peale reklaamikampaaniat, mille jooksul projitseeriti bändi logo erinevate ikooniliste maamärkide peale üle maailma, vahendas Variety. Rohkem infot jagatakse ilmuva albumi kohta kolmapäeval Ida-Londoni linnaosas Hackneys toimuval üritusel, kus bändi kolme põhiliiget Mick Jaggerit, Keith Richardsit ja Ron Woodi intervjueerib õhtusaatejuht Jimmy Fallon. "Hackney on küll ilmuva albumi keskmes, kuid tegu on ülemaailmse hetkega, mida me tahame kõigiga maailmas Youtube'i vahendusel jagada," sõnasid bändiliikmed.

Bänd on uut materjali salvestanud juba mitmeid aastaid ja vähemalt üks lugu on kuuldavasti salvestatud kahasse The Beatles'i liikmete Paul McCartney ja Ringo Starriga.

Ilmuva albumi näol on tegu esimese väljalaskega, mis ilmunud peale bändi põhiliikme Charlie Wattsi surma 2021. aastal, kes oli mänginud kõigil bändi tuhandetel kontsertidel peale ühe ja peaaegu igal salvestatud lool alates The Rolling Stonesi asutamisest aastal 1962. Eelmisel sügisel tuuritas bänd trummar Steve Jordaniga.

Oma vanusest hoolimata on The Rolling Stones regulaarselt kontserttuure teinud terve 21. sajandi jooksul. Vaatamata sellele, et Mick Jagger sai juulis 80-aastaseks, on mees säilitanud oma vokaalse ja füüsilise energia. Eelmine aasta tähistati bändi 60. aastapäeva turneega "Sixty" Euroopas.