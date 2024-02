Sam Mendes lavastab igast The Beatlesi liikmest eraldi eluloofilmi

Iga film jutustab bändi loo konkreetse liikme enda vaatepunktist kuni bändi lahkuminekuni 1970. aastal. Paul McCartney ja Ringo Starr ning lahkunud John Lennoni ja George Harrisoni perekonnad on mängufilmide loomiseks andnud kõik ja täielikud eluloolised ja muusikakasutuse õigused.

Tegemist on esimese korraga, mil biitlid on andnud oma täieliku toe nendest mängufilmi tegemiseks. Varem on bändist vändatud mitu dokumentaalfilmi, näiteks 1970. aastal linastunud "Let It Be" ja hiljutine Peter Jacksoni dokumentaal "Get Back", mis on paljuski 1970. aasta filmi laiendus.

"Mul on suur au jutustada maailma suurima rokkbändi lugu ja olen põnevil, et muuta arusaama kinos käimise olemusest," kommenteeris režissöör Sam Mendes, kes on lavastanud sellised filmid, nagu "Tabamatu ilu" (1999 "American Beauty"), sõjafilmi "1917" (2019) ja James Bondi filmid "Skyfall" (2012) ja "Spectre" (2015).

Filmide rahastamise ja levitamise eest hakkab vastutama Sony Pictures Entertainment. Kõik neli filmi peaksid linastuma 2027. aastal. Kuigi täpsemad filmide väljalaske plaanid lubatakse teatavaks teha millalgi tulevikus, lubab stuudio juba praegu selles innovaatilist ja murrangulist strateegiat.