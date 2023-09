Doktor Normal avaldas uue singli "So Much Realize"

Ansambel Doktor Normal andis välja värske loo "So Much Realize", mis on nende esimese luus lugu pärast 2019. aastal ilmunud debüütalbumit "World of Ham"

Loo "So Much Realize" aluseks on Nina Simone'i 1968. aasta lugu "Ain't Got No, I Got Life", samuti on loo valmimiseks kasutatud sämplerit Akai MPC 3000.

Ansamblisse Doktor Normal kuuluvad Marten Kuningas, Martin Laksberg, Rasmus Lill ja Joonas Mattias Sarapuu.

Koit Raudsepp kirjeldas 2019. aastal ilmunud Doktor Normali debüütalbumit sõnadega, et "erinedes kõikidest modernse ajastu räpiliikidest on see hiphop neile, kes räppi eriti ei fänna, küll aga nutikat meelelahutust õrna kultuuride kokkupõrkega."

Kuula uut lugu: