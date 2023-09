Tallinnas algas Disainiöö festival

Festivali raames toimub ligi 100 erinevat sündmust ja näitust. Eesti Kunstiakadeemia Disainiöö väljapanekul näeb tuleviku jalanõude prototüüpe.

Eesti Kunstiakadeemia moeosakonna juhataja Piret Puppart sõnas, et tehisintellekti kasutamine on kunstiakadeemias veel kujunemisjärgus.

"Me oleme väga huvitatud [teada saama], milliseid võimalusi see disainerile pakub. Me oleme otsimas seda rada ja tahame näha, kuidas see saab disainerit abistada," märkis ta.

Piret Pupparti sõnul on kindlasti ka tulevikus disainereid, kes tehisintellekti abi kasutama ei hakka. Teisalt näeb kunstiakadeemia moeosakonna juhataja, et AI aitab juba täna funktsionaalseid probleeme lahendada.

"See lõikab lühemaks tootmisprotsesse ja näidiste valmistamise arvu," tõi ta välja. "See, kuidas me saame vähendada prototüüpimise koguseid, sellele kulunud aega, ressursse ja logistilisi probleeme, on üks hästi oluline mõttekoht."

Festivali peakorraldaja Ilona Gurjanova selgitas, et tänavuse festivali peateemaks valiti tehnoloogia areng, sest korraldajad teeb mureks Eestis toimuv tootearendus. "Püüame rääkida ja näidata, mida saab AI abil teha."