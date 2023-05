Tänavuse Disainiöö fookuses on tehisintellekti mõju disainisektorile

Maailmas praegu aktuaalset AI teemat, selle võimalusi ja ohte disainisektorile käsitlevad Disainiöö konverentsil Eesti ja rahvusvahelised eksperdid.

"Lisaks peateemale keskenduva konverentsi toimub festivali raames rohkelt näitusi ja töötubasid, näeb kestlikku rõivamoodi ning kuuleb huvitavaid teemakäsitlusi PechaKucha välkloengute raames," rääkis Eesti Disainerite Liidu (EDL) president ja Disainiöö peakorraldaja, Ilona Gurjanova.

"Seega avastamist jäktub nii disainimaastikul professionaalsel tasemel tegutsejatele kui ka lihtsalt valdkonnast huvitatutele, eraldi oleme mõelnud läbi kaasavate tegevuste ka kõige väiksematele külalistele," lisas ta.

XVIII Disainiöö toimub Krulli kvartalis. "Krulli kvartal on avatud loomingulistele inimestele ja ideedele, julgetele mõtetele ja tegudele. Tänavuse Disainiöö teema liidab ajaloo ja tuleviku, nii nagu ka Krulli kvartal lähiaastatel plaanib teha," rääkis Kristin Kaasik, Krulli kvartali sisujuht.

Disainiöö üks põhisündmusi on rahvusvaheline konverents "DESIGN 4.0. AI: Industrial (un)employment?", kus peaesineja Darren Yeo Singapurist ja moesektori digiinnovatsioonist rääkimas Xenia Joost, lisaks teisi ettekandeid meilt ja mujalt.

Disainiöö programmi kuuluvad ka pidulik tantsuline avaetendus, rõivadisainietendus D_O_M, disainijutud ja PechaKucha välkloengud, erinevad biodisaini töötoad, valgusinstallatsioonide väljapanek "Tsoon", nädalavahetuse disainiturg Disainitänav, kus väljas ka Gruusia disainerite delegatsioon, esimest korda SISUSTUS+ minimess sisustus- ja tööstustoodetele ning läbi satelliitide toimuvad avatud stuudiod, galeriid, ekskursioonid ja muud üritused üle terve linna. Väikesi külastajaid ootab taaskasutusmaterjalidest loodud lastenurk Minitics ning lasteprogramm, kuhu kaasatud robootikaeksperdid.

Samuti on esindatud ka näituste ja väljapanekute osa. Selle aasta Disainiöö peanäitus on koostöös Itaalia saatkonnaga toimuv Itaalia tööstusdisaininäitus "Created in Italy", lisaks näiteks Eesti Disainikoolide lõputööde näitus, ArtsThreadi (Suurbritannia) ülemaailmne disainierialade parimaid lõputöid koondav "Design Graduate Show" koosöös Gucciga, Haapsalu Graafilise Disaini Festivali plakatinäitus "Lootusrikkas", koostöös EKA DiMA ja Tartu Ülikooliga valmiv materjalidisaininäitus "Aine-Material II", EKA eksperimentaalvormide näitus "Padjapiir", läbilõikena Eesti mööbli, valgustite ja sisustustoodete väljapanek ja palju muud.

XVIII Disainiööle toimub seekord ka eelüritus Helsingis. 5. septembril koostöös Eesti Majaga toimuv disainisündmus keskendub Eesti rõivadisaini tutvustamisele Soome turul.