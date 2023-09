“Vaba raha” vaatajatele jagatakse tuhat Marko Mäetamme digikunstiteost

""Vaba Raha" on mängulise energiaga tehtud film ja tahtsime tuua ka selle filmi vaatamise kogemusse juurde pisut mängulisust," ütles filmi režissöör Rain Rannu. "Samuti on mulle filmitegijana põnev katsetada asju, mida päris sel moel veel kunagi kuskil tehtud pole."

"Idee integreerida visuaalne kunst NFT-de kujul mängufilmi – ma polnud niisugust asja varem kuulnud ega näinud ja seetõttu tundus, et tuleb asjaga kaasa minna. Pealegi – et midagi analoogset varem tehtud ei ole, siis puudus ka võrdlusmoment, mis omakorda tähendas, et ebaõnnestuda pole lihtsalt võimalik." ütles Marko Mäetamm.

Näide Marko Mäetamme digikunstiteosest, "Rikas kana" Autor/allikas: Pressimaterjal

Oma isikliku kunstiteose saamiseks tuleb seansi ajal pildistada ühe 20-sekundise stseeni ajal ekraanile ilmuvat QR-koodi. Sama QR-koodi on võimalik uuesti pildistada ka peale lõputiitreid. Avanädalal avaldas kunstiteose saamise soovi üle 400 "Vaba raha" vaataja. Kuna NFT teoseid on limiteeritud koguses, siis need jagatakse välja "kes ees, see mees" printsiibil, kuni neid jätkub.

Unikaalne kunstiteos saadetakse kõigi soovijate e-mailile tasuta. Huvi korral on võimalik soovijatel muuta oma kunstiteos NFT-ks ehk plokiahela abil kontrollitavaks originaalteoseks, mida saab osta, müüa ja omada. NFT-ks muutmisega on seotud sümboolsed tasud, mis lähevad kunstnikule. NFT-ks muutmise instruktsioonid saadetakse koos kunstiteosega saabuva e-maili teel.

Kunstnik Marko Mäetamme loomingu ainese moodustavad isiklikud lood, mille abil loob ta eksistentsialistlikult absurdseid ja karikatuurseid ühiskonnakriitilisi teoseid. Tema loomingut iseloomustab multidistsiplinaarsus, seriaalsus ja narratiivsus, kus figuratiivsel kujutisel ning seda täiendaval tekstil on võrdne kaal.

"Vaba raha" mängib kinodes üle Eesti.