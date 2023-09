Rain Rannu: "Vaba raha" ei jää kindlasti ainult Eesti turule

Kuivõrd laiale vaatajaskonnale see film on mõeldud? Krüptoraha ja üldse selline rahateadlikkus ei ole just väga lihtsad teemad.

Film "Vaba raha" on mõeldud väga laiale publikule. See on tegelikult mõeldud kõigile, sest me ju kõik puutume kujul või teisel rahaga juba üsna varakult kokku. Krüpto on siin üks teema, aga tegelikult kajastab film rahateemasid väga palju laiemalt kui krüpto.

Selles mõttes on see tehtud väga kättesaadaval moel. Tegemist on ikkagi eelkõige lõbusa komöödiaga, mis ühtlasi võib-olla õpetab midagi. Aga see õpetlikkus ei ole seal kuidagi primaarne. Primaarne on ikkagi tore, lõbus meelelahutus ja mõnus poolteisttund kinos.

Muidugi saab igaüks oma järeldusi teha, aga kas võib siis öelda, et kumb see raha siis lõpuks on: lõbu või ikkagi risk?

Ta on kindlasti mõlemat, kui me räägime investeerimisest. Investeerimine on kahtlemata risk, aga samas meil koolis paraku rahatarkust või investeerimistarkust teab mis palju ei õpetata, kuigi tegelikult võiks õpetada väga-väga palju rohkem. Seetõttu me vaatame seda kui natukene sellist hirmuäratavat asja. Samas see ei tohiks kindlasti hirmuäratav asi olla.

Ja samas teisest küljest, mida me nägime väga palju krüptoga ja viimastel aastatel ka palju muuga, on see, et investeerimisse suhtutakse võib-olla liiga kergekäeliselt – ostetakse igasugust rämpsu investeerimise pähe ja jäädakse oma rahast ilma. See on jällegi nagu teistpidi oht.

Võib-olla see film aitab natukene sellele kaasa, et nendele rahatarkuse teemadele tähelepanu tõmmata, et see on võib-olla selline esimene väike sammuke. Kindlasti ei saa siit kõiki vastuseid, võib-olla saab mõned mõtted, aga loodetavasti see ärgitab inimesi igas vanuses pisut rohkem raha ja rahatarkuse teemadele mõtlema.

Kas meil on praegu üldse olemas vastus sellele, mida krüpto endast kujutab? On see nüüd tulevikuraha või see oli pigem selline kõrvalepõige? Võib-olla see film näitabki ära kuivõrd ajutine ja riskantne see võib olla.

Jah, kindlasti. Eks tõde – nagu alati väga paljude asjadega – on kuskil vahepeal. Kui me konkreetselt krüptost räägime, siis krüpto puhul on tegelikult selle 13 aasta jooksul, mil Bitcoin on eksisteerinud, väga palju tõusu- ja languseperioode olnud. See on krüptomaailmas selline kolmas või neljas langus, mis meil hetkel on. Peale igat langust on järgnenud jälle uus tõus, kus inimesed on leidnud uusi võimalusi, mida krüptoga teha.

Ehk siis selles mõttes on seal väga palju aspekte. Üks on kindlasti selline kiiresti rikastumise, kiiresti rahast ilmajäämise aspekt, aga samas krüptol on ka väga palju tehnoloogiliselt väga huvitavaid rakendusi, mida siin aastatega järjest rohkem me näeme. Selles mõttes, nagu ikka, ei ole see pilt mustvalge, vaid on väga värviline.

Sellele see film vastust ei anna, mis sellest krüptost siis lõpuks saab?

Võib-olla annab, soovitan igal juhul filmi vaadata. See on kindlasti läbi huumoriprisma vaadatud, aga samas seal on ka mõned päris tõsised vastused ka.

Nagu mu filmide puhul sageli on, põhinevad need kujul või teisel päriselul. Kõik need lood, mis seal filmis on, on ühel või teisel kujul päriselus juhtunud või päriselust inspireeritud. Filmitegijana üritan neid panna võimalikult lihtsasti seeditavasse meelelahutuslikku võtmesse, et see film oleks võimalikult laiale publikule.

Ma just tahtsingi nende lugude kohta ka küsida, et kas need on sinna lihtsalt juurde tekitatud, aga kui need on ikkagi päriselust võetud, siis need on juba kuskilt läbi käinud ja näidanud seda kuivõrd elutruud need tegelikult on; et see annab filmile sellist usutavust juurde.

Jah, absoluutselt. Ma arvan, et peaaegu kõik juhtumid või seigad, mida ma seal käsitlen, on tegelikult päriselust laenatud või inspireeritud. Selles mõttes on see kindlasti tõetruu.

Ma üritan filmi teha moel, et see oleks sisuliselt autentne inimestele, kes on võib-olla valdkondadega lähemalt kokku puutunud, aga samas ka piisavalt huvitav ja atraktiivne laiemale publikule. Loomulikult on seal lihtsustusi ja midagi ei ole elust üks-ühele maha võetud, aga kõik on elust inspireeritud.

Nii, et see ei ole ikkagi selline läbi nalja ja naeru ja sellise koomuski tehtud näpuviibutus, vaid seal on selliseid tõsiselt elulisi aspekte. Ja siis läbi selle – nagu eluski – on nalja ja naeru ka.

Jah, absoluutselt. See elulisus on päris oluline aspekt, kui ma filme teen. Mind väga huvitab see, et need olukorrad oleksid ehedad, elulised, autentsed ja samas ka sellised, millega inimesed samastada suudaksid või saaksid, see on kindlasti hästi oluline.

Film on küll komöödia, aga ma ei tee nalja lihtsalt sellepärast, et nalja teha, vaid ma üritan läbi nalja illustreerida võib-olla natuke reljeefsemalt ja huvitavamalt seda, mis tegelikult päriselus toimub.

Treilerist võib näha, et siin on ka meie ühiskonna kaks äärmust: üks on see hästi rikaste maailm ja teine on selline vähem kindlustatud inimeste maailm. Me näeme seal pensionäri, kelle lapselaps arvutis samamoodi Bitcoinidega jändab.

Just täpselt. Ühelt poolt on sellised rikkad krüptoärimehed ja kogu see krüptoglamuur, mis on tegelikult ainult üks osa krüptost, aga võib-olla see osa, mis ka üsna välja paistab või on paistnud. Teine osa on selline tavainimese tasand, kes me kõik oma igapäevaste rahaküsimustega kokku puutume.

Ma võib-olla päris sügavalt siin filmis sellist vaesuse teemat ei puuduta, sellest saaks teha mitu-mitu omaette filmi, aga kindlasti on see siin väga tugevalt. Loodetavasti joonistub välja see tavainimese vaade ja siis sellise nagu ülirikka – või vähemalt inimese, kes arvab, et ta on ülirikas – vaade rahale ja kõigele kõigele muule selle ümber.

See film on vist mõeldud rohkem koduturule? Või on see mõeldud niimoodi, et läheb ka mujale maailma? Kui "Lapsmasinas" oli ka inglise keelt, siis see on ikka puhas eestikeelne film.

Selles mõttes küll, et eesti keelt on siin väga tugev enamus. Siin filmis on tegelikult kolm liini ja krüptoettevõtja, kes on, räägib ka inglise keeles. Mulle üldiselt meeldib teha filme autentses keeles; et ma ei pane välismaalasi rääkima eesti keeles ja ma ei pane eestlasi omavahel inglise keeles rääkima. See kõik peab ka kõik loos põhjendatud olema.

Aga ka antud filmi puhul oleme rahvusvahelise müügiagendiga sel nädalal lepingut sõlmimas. Huvi on olnud juba üsna suur ja tuntav ka välismaalt, nii et kindlasti ei ole see ainult Eesti turule jääv film.

Et juba on mingisugused levilepingud mingitesse riikidesse sõlmitud. Kas võib juba välja ka öelda või veel mitte?

Hetkel veel ei saa välja öelda. Allkiri tuleb lepingule sellel nädalal.