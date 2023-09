Režissöör Rain Rannu: film on eelkõige meelelahutus

Järgmisel nädalal jõuab kinodesse Rain Rannu uus mängufilm "Vaba raha". Raadio 2 hommikuprogrammis sõnas režissöör, et filme tehes lähtub ta põhimõttest, et film on eelkõige just meelelahutus.

Rannu uus film räägib rahast, investeerimisest, krüptost ja kuidas need inimesi mõjutavad. "Inspiratsioon tekkis vaadates viimase aastate rahabuumi – kuidas järsku ei olnud rahal väga hinda, kõik koolilapsed ostsid krüptot, coin'e, meemaktsiaid ja kõike muud. Tulevased pensionärid võtsid oma pensioniraha välja, ostsid selle eest erinevaid asju," rääkis ta.

Rannu tõdes, et on ka ise natukene krüptoga kokku puutunud. "Ma ei ole teab mis super krüptoentusiast, aga samas olen piisavalt huvitatud sellest, mis krüptomaailmas toimub," märkis režissöör.

Samuti rääkis Rannu filmi tegema hakates inimestega, kes on krüptoga rohkem kokku puutunud. "See film põhineb suurel määral päris inimeste krüptolugudel," märkis ta.

Filme tehes lähtub Rannu mõttes, et film on eelkõige meelelahutus. "Kui ma lähen pooleteiseks tunniks kinno, siis ma tahan eelkõige, et see aeg mööduks mul lõbusalt, kiirelt, toredalt, vahvalt ja naljakalt. Tore on, kui midagi lisaks juurde ka õpin, aga primaarne on ikkagi see, et oleks hea olla," rääkis režissöör.