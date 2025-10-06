X!

Mängufilm "Uus raha" uurib läbi huumoriprisma rahapsühholoogiat

Foto: Kaader filmist/Tallifornia
Täna esilinastub režissöör Rain Rannu uus mängufilm "Uus raha", mis on järg kaks aastat tagasi valminud filmile "Vaba raha". Laiemalt uurib film läbi huumoriprisma rahapsühholoogiat ning rikas olemist.

Sel korral seisavad IT-spetsialist Taavi ja tema õpetajast abikaasa Liisa silmitsi küsimusega, mida teha siis, kui ühel hommikul on pangakontol 50 miljonit eurot, laiemalt uurib film läbi huumoriprisma rahapsühholoogiat ning rikas olemist.

Üles astuvad teiste seas Elina Masing, Edgar Vunš, Ivo Uukkivi ja Steffi Pähn, peaosalist kehastava Märt Piusi sõnul polnud pärast esimest filmi veel teada, kas järg üldse tuleb.

"Need otsad olid täiesti lahti, ma isegi ei mäleta täpselt, aga see oli võib-olla pool aastat hiljem, kui Rain ütles, et tal on see valmis kirjutatud ja siis tuli see üllatusena, et ohoh, sest Eestis pole üldse väga näinud seda, et millelgi oleks teine osa. Siis sai see läbi loetud ja tundus täitsa potentsiaalikas. Impulss Rainil seda kirjutada tekkis ilmselt ikkagi nende samade karakterite pealt. "Uus raha" läheb edasi sealt, kus esimeses filmis tegevus ära lõppes," ütles näitleja Märt Pius.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

