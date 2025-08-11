X!

Rain Rannu film "Vaba raha" saab järje

Film
"Uus raha" Autor/allikas: Kaader filmist/Tallifornia
Film

16. septembril jõuab Eesti kinodesse Rain Rannu film "Uus raha", mis on järg 2023. aasta mängufilmile "Vaba raha".

"Uus raha"  jätkub sealt, kus "Vaba raha" pooleli jäi – IT-spetsialist Taavi (Märt Pius) ja tema õpetajast abikaasa Liisa (Steffi Pähn) on ootamatult vastamisi küsimusega: mida teha, kui ühel hommikul on pangakontol absurdselt suur rahasumma – ei vähem ega rohkem kui 50 miljonit eurot. 

Kui "Vaba raha" käsitles krüptoajastu kullapalavikku ja tegelaste püüdlust iga hinna eest rikkaks saada, siis "Uus raha" keskendub huumori võtmes sellele, mis saab edasi – kuidas järsku sülle langenud õnnega hakkama saada. 

Filmi produtsendi Tõnu Hiielaidi sõnul on "Uus raha" muhe komöödia sellest, kuidas raha võib inimesi ja suhteid muuta – või siis näitab ta üsna täpselt, milline sa juba olid. Hiielaidi sõnul on "Uus raha" lõbus ja äratundmisrõõmu pakkuv vaatamine laiale publikule, mis ei vaja nautimiseks eelmise filmiga kursis olemist. 

Filmis löövad kaasa teiste seas Elina Masing ehk Valge Tüdruk, Edgar Vunš, Ivo Uukkivi, Henrik Kalmet, Rasmus Kaljujärv, Hanna Martinson, Jim Ashlevi, Mikk ja Mari Jürjens ning paljud teised. 

Filmi operaator on Ants Tammik, kunstnikud Tõnu Hiielaid ja Urmet Piiling, helirežissöör Markus Andreas, monteerijad Rain Rannu ja Moonika Raidam, heliloojad Janek Murd, Dew8 ning Bert On Beats ja produtsendid Tõnu Hiielaid ja Rain Rannu. Filmi tootja ja levitaja on Tallifornia.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

