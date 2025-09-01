X!

Rasmus Kaljujärv liitus Eesti Draamateatri trupiga

Teater
Rasmus Kaljujärv
Rasmus Kaljujärv Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Teater

Alates 1. septembrist on Eesti Draamateatri ametlik trupi liige näitleja Rasmus Kaljujärv, kes oli teatri ridades ka pärast lavakunstikooli lõpetamist aastates 2004-2006.

Pärast Draamateatrit liitus Kaljujärv Teater NO99-ga, kus ta töötas kuni 2018. aastani. 2019. aastal liitus ta teatritrupiga Ekspeditsioon ning kuni 2022. aastani kuulus Ekspeditsiooni ja Von Krahli Teatri ühistruppi.

Praegu on Rasmus Kaljujärv seotud Draamateatri lavastustega "Macbeth" ja "Eneseabiõpik".

Toimetaja: Kaspar Viilup

