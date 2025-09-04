Ekspeditsiooni "Inimese anatoomias" võtab Jörgen Liigi rolli üle Mart Kangro

Sügishooajal toob Ekspeditsioon vaatajate ette taas lavastused "Surematud" ja "Eeter", kaheks korraks jõuab publiku ette taas ka "Inimese anatoomia", kus võtab Jörgen Liigi rolli üle lavastaja Mart Kangro, kelle kõrval astuvad üles veel ka Marika Vaarik, Katariina Tamm ja Rasmus Kaljujärv.

Oktoobri teises pooles peaksid toimuma ka Ekspeditsiooni auhinnatud lavastuse "Leviaatan" etendused, kus oli varem keskses rollis meie seast lahkunud Jörgen Liik. Teater lubas oma sügishooaja tutvustuses, et peagi on oodata ka "Leviaatani" saatuse kohta täpsemat infot.

Enne aasta lõppu toob Ekspeditsioon välja ka Jarmo Reha uue lavastuse "Baar Amsterdam", mis põhineb Prantsuse helilooja Jacques Breli loomingul.

"Ekspeditsioon, nagu ütleb nimigi, on teekond. Me teame, kust me alustasime, aga kuhu me jõuame järgmise korraga – kes seda teab. Teekonnal juhtub asju. Vahel juubeldame, rõõmustame, vaatame uudishimuga üle mäetippude. Ja vahel tabab midagi nii ootamatult ja valusalt, et on raske püstigi tõusta. Aga püsti tõusta tuleb. Seda sooviksid kõik, kes kunagi Ekspeditsiooniga alguspunktis seisid, üksteisele otsa vaatasid ja ütlesid: "Läheme." Teistmoodi, mitte kunagi enam nii nagu varem, uusi teid otsides ja neid ette teadmata – aga me läheme. Tule kaasa," kirjutas teater oma hooaja tutvustuses.