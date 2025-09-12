Ekspeditsiooni "Leviaatani" väljamüüdud etendused jäävad ära

Teater Ekspeditsioon kinnitas, et oktoobriks välja kuulutatud viimased ja väljamüüdud "Leviaatani" etendused jäävad ära ning lavastus lõpetab oma lavatee, sest ilma Jörgen Liigita pole võimalik lavastusega jätkata.

Ekspeditsioon tagastab hiljemalt 30. septembriks kõigile piletiostjatele raha, kuid teater toonitas, et kui on soov oma piletiraha jätta Ekspeditsiooni tulevaste lavastuste külastamiseks, siis saavad nad pakkuda ka kinkekaarti või vahetada ümber praegu mängukavas olevatele etendustele, kuid neist soovidest tuleb anda teada 25. septembriks.

Teater palus oma publikult vabandust muudatusest tekkivate võimalike ebamugavuste pärast. "Usume ja loodame, et olukord on mõistetav," kinnitasid nad.