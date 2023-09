Galerii: Ugala teatris toimus lavastuse "Koju" esimene lugemine

Ugala teatris on proovisaali jõudnud Kadri Lepa algupärane näidend "Koju", mille lavastab Tanel Ingi.

Lavastus räägib emotsionaalsesse ummikusse sattunud noorest naisest, kes naaseb oma vanemate juurde. Kuigi ema ja isa ootavad edukat tütart koju, on nad tema toa vahepeal ühele tudengile üürile andnud. Olude sunnil elavad sama katuse all ka naise töötu vend ning vanaema, kes on juba aastaid vaikinud.

"Koju" võitis 2021. aasta näidendivõistlusel teise preemia ja on esimene Kadri Lepa näidend, mis lavale jõuab.

Lavastaja Tanel Ingi, autor Kadri Lepp, kunstnik Pille Jänes, helilooja ja muusikaline kujundaja Lauri Lüdimois, valguskujundaja Laura Maria Mäits.

Osades Margaret Sarv, Jass Kalev Mäe, Andres Tabun, Martin Mill, Garmen Tabor, Luule Komissarov ja Helgur Rosental (külalisena).

Esietendub Ugala teatri väikeses saalis 17. novembril.