Heidy Purga: püüame kedagi mitte tähelepanuta jätta

Purga sõnul ei hakata riigieelarves kultuuri pealt kokku hoidma. "Ma vist võin öelda, et me oleme päris hakkama saanud. Meile oli samuti antud kärpeülesanne nagu kõikidele teistele ministeeriumitele. Need kokkuhoiu kohad pole mõjutanud ühegi asutuse või organisatsiooni tööd, millel on olnud keskne roll kultuuripoliitika elluviimisel," rääkis ta. Nelja aasta peale hoitakse ministri sõnul ministeeriumi enda tegevuskohtade pealt kokku neli miljonit eurot.

"Kultuur on selgelt majanduse ergutaja," sõnas Purga ja tõi näiteks Film Estonia projekti, mille tegevuse läbi jätavad professionaalsed välismaised võttemeeskonnad erinevatesse Eesti piirkondadesse eri teenuste kasutamisega raha maha. Film Estonia rahastus tõusis nüüd neljalt miljonilt kuue peale. "See on märkimisväärne rahasüst, et need investeeringud kultuuri valdkonnast filmitööstuses ära ei kaoks," sõnas Purga. Lisaks sai ühe miljoni juurde Eesti Film.

Kui varem said spordi suursündmused ühekordseid rahasüste, siis nüüd on selleks loodud spordi memorandum, mille jaoks eraldatakse aastas 3 miljonit eurot. "Sellega saab korraldada rallisid või muid suurüritusi, mis toovad Eestile kas siis mainet või reaalset majandusmõju." Memorandumit on Purga sõnul vaja ka selleks, et Eesti oleks korraldajana tõsiseltvõetav välispartneritele.

Ka kirjanike laenutushüvitist tõsteti miljoni euro võrra. "Mina nimetan seda kindlasti investeeringuks. Me oleme need, mida me oleme lugenud kunagi väiksena ja mida me loeme. See on meie mõtteruum, milles me suudame arutada, meie unikaalsus, meie kultuur," rõõmustas Purga, et laenutushüvitist sai kirjanike hüvanguks tõstetud.

Investeeringud, mis puudutavad rahvusraamatukogu, on Purga sõnul täiesti katastroofiline osa. "No mis teha, omal ajal tehti sellised otsused, mis teha, rahvusraamatukogu oli väga halvas seisus. Mis teha, ilmnes mitmeid fataalseid küsimusi, mida tuli hakata lahendama," nentis ta. Selle kõigega tuleb Purga sõnul lihtsalt vastavalt võimalustele edasi minna. Ehituseks vajaminev esimene raha on tema sõnul igatahes leitud.

Kunstnike keerulise olukorraga seoses kommenteeris Purga, et valmimas on uus loovisikute seadus, kuid nentis, et koheselt ei ole kõikidele esimesel päeval lahendusi välja pakkuda. "Püüame kedagi mitte tähelepanuta jätta või vähemalt kõigepealt aidata neid, kes on tõesti maha jäänud," sõnas ta.