Galerii: Tallinnas toimuvad Klaus Härö ajaloolise draama "Sa pole üksi" võtted

Valmiva linateose režissöör on Klaus Härö, kelle varasemate tööde hulka kuuluvad "Vehkleja", "Nähtamatu Elina" ja "Kirjad isa Jaakobile". Eesti näitlejatest teevad filmis kaasa Rain ja Ruben Tolk, Jaak Prints ning Peeter Oja. Film valmib Soome, Eesti, Rootsi, Austria ja Saksamaa koostööna.

"Ajalooline draama "Sa pole üksi" on hea näide sellest, kuidas Film Estonia tagasimaksesüsteem täidab oma eesmärki, sest selle abil saab Eestisse tõesti kaalukaid rahvusvahelisi filmiprojekte tuua," sõnas Taska Filmi produtsent Kristian Taska. "On privileeg teha koostööd tipptasemel rahvusvaheliste filmitegijatega ja režissööriga, kes filmist "Vehkleja" on Eesti vaatajale juba tuttav," lisas ta.

Filmi stsenaariumi on kirjutanud Klaus Härö ja Jimmy Karlsson ning see põhineb Rony Smolari elulooraamatul "Onu Stiller". Linateos räägib Teise maailmasõja eelõhtust Euroopas ja sellest, kuidas Soome võttis vastu põgenikke Saksamaalt ning Austriast. Juudi pagulaste abistamist veab eest Soome ärimees ja filantroop Abraham Stiller, kelle lubadus neile kaitset pakkuda muutub sõja ja Soome liitlassuhete arenedes küsitavaks.

"Alates "Vehkleja" tegemisest olen unistanud taas Eestis filmimisest, sest Eesti pakub ajaloolise mängufilmi jaoks suurepäraseid võttepaiku," ütles režissöör Klaus Härö. "Veelgi enam, olen soovinud teha koostööd andekate ning tõeliselt leidlike kohalike filmivaldkonna professionaalidega, sealhulgas kunstnik Jaagup Roometi, kostüümikunstnik Eugen Tambergi, monteerija Tambet Tasujaga ja loomulikult näitlejatega."

Filmi "Sa pole üksi" peaosades mängivad Soome näitlejad Ville Virtanen ja Nina Hukkinen ning kaasa teevad veel Austria, Rootsi ja Eesti näitlejad. Eestlastest kehastavad Rain ja Ruben Tolk Austria pagulast Heinrich Huppertit ja tema poega, Jaak Prints mängib Gestapo ametnikku ning Peeter Oja Austria pagulast Cohenit.

Filmi võtteperiood Eestis algas septembris ning jätkub oktoobris. Edasi liiguvad võtted Soome. Filmi planeeritud esilinastus on 2024. aasta sügisel.