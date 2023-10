Klaus Härö: "Sa pole üksi" on ajatu lugu inimestest, kel pole kuhugi minna

Klaus Härö on Eesti vaatajatele tuttav 2015. aasta filmiga "Vehkleja". Nüüd on käsile võetud aga uus ajalooline draama, mis põhineb elulooraamatul "Onu Stiller" ja räägib juutide Soomest väljaküüditamisest teise maailmasõja ajal.

"Me mõtlesime, et see on oluline teema, millest rääkida. See on lugu Soome sõjaajaloost, aga samas ka ajatu lugu sellest, kuidas me kohtleme inimesi, kellel pole kusagile minna," selgitas Häro. "Eestis on palju kauneid kohti, kus filmida, siin leiab seda, mida Soomest ei leiaks, aga kõige rohkem igatsesin ma Eesti filmimeeskonda ja näitlejaid. Siin on palju näitlejaid, kellega ma töötan ja keda ma väga austan."

Eesti näitlejatest võib filmis näha näiteks Ruben ja Rain Tolki, kes mängivad Soome kolinud saksa juutidest isa ja poega, keda sõja lähenemisega deporteerimine ähvardama hakkab. Tolgid peavad eriti tänases maailmaolukorras sellise loo linaletoomist väga oluliseks ja kiidavad ka Häro lavastajatööd.

Film valmib Soome, Eesti, Rootsi, Austria ja Saksamaa koostöös. Filmi tegevprodutsent Adeele Tähemaa märkis, et Eesti panus filmi on väga suur.

"Enamus võtetest toimub Eestis, meil on kõik Eesti taustanäitlejad ja ka osatäitjad on Eestist. Ma ütleks, et ka 80 protsenti tiimist on eestlased. Väga rikastav on selliseid kaastootmisi teha," rääkis Tähemaa.

Eestist liiguvad võtted edasi Soome. Filmi planeeritud esilinastus on 2024. aasta sügisel.