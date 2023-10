PÖFFi debüütide võistlusprogrammis esilinastub Eeva Mägi esimene täispikk mängufilm

Naiselikust absurdist pakatavas verivärskes draamas upuvad ema Karin ja tütar Mari lõputusse soovi teineteist mõista. Kui nende armastatud Mamma ilma paranemise lootuseta haiglasse satub, süüdistab tütar kõiges ema. Tekivad pinged, mida üksteise peal välja elatakse.

"2018. aasta suvel mu vanaema Mamma kukkus ja murdis reieluu. Pärast seda õnnetust ei hakanud ta enam kunagi käima. Ühel päeval, kui emaga haiglas Mammat külastasime, nägin tema silmis midagi väga lõplikku. Mammal oli täiesti teistsugune pilk, sealt peegeldus alistumine – ta oli oma surmaga leppinud. See ajas mu täiesti endast välja. Elasin terve öö oma hüsteeriat ema peal välja, süüdistasin teda kõiges. Mind ajas kohutavalt vihale see, et ema võttis kõike nukra rahu ja leppimisega. Ta isegi mõistis minu hüsteeriat. Mul läks aastaid, enne kui sain aru, et minu ema oli kaotamas oma ema ja selle kõige taustal pidi ta veel tegelema oma tütre kaotamisvalu mõistmisega ja tema egoistlike süüdistustega. Mamma surm ja "Mo Mamma" aitasid mul mõista nii Mammat kui oma ema," avas Eeva Mägi oma filmi sünnilugu.

Mängivad Eva Koldits ja Helena Lotman, operaator oli Sten-Johan Lill ja kunstnik Allan Appelberg. Tootsid stuudiod Filmivabrik ja Kinosaurus Film, produtsentideks Marju Lepp, Sten-Johan Lill, Manfred Vainokivi ja Eeva Mägi.

Viimati osales Eesti linateos debüütfilmide võistluskavas 2020. aastal, kui ekraanile jõudis Lauri Randla film "Hüvasti, NSVL".

Kokku on täna välja kuulutatud konkursiprogrammis 16 filmi, millest üheteist puhul on tegu maailma- ja viie puhul puhul rahvusvahelise esilinastusega.

Debüütfilmide võistlusprogrammi kuraatori Triin Trambergi sõnul on kõik tänavused filmid selgesti eristuva, kõigil on potentsiaali jõuda laiema publikuni ja panna endast huvituma levitajad. "Väga põnevad ja meeldejäävad lood ning huvitavad lavastajakäekirjad," iseloomustas ta kava.

Kogu Pimedate Ööde filmifestivali kava kuulutatakse välja 27. oktoobril.