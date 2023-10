PÖFF avalikustas põhivõistlusprogrammi

PÖFF kuulutas välja põhivõistlusprogrammis osalevad 20 filmi, millest 13 puhul on tegu maailma- ja seitsme puhul rahvusvahelise esilinastusega. Valikus on esindatud Euroopa, Aasia ja Põhja-Ameerika filmikunst, kaugematest riikidest Jaapan, Kanada, USA, India, Lõuna-Korea ja Mehhiko.

PÖFF-i juhi Tiina Loki sõnul on tänavune põhivõistlusprogramm värske, originaalne ja kõrge kunstilise tasemega. "Võib öelda, et kõik, mis on õhus, jõuab ka kinolinale. Ühiskondlikult aktuaalseid teemasid on käsitletud terava vaatenurga, huvitavate loojutustamise viiside ja põnevate vormiliste lahenduste kaudu – selle järgi meid maailmas juba tuntakse ja hinnatakse," ütles Lokk.

Põhiprogrammist leiab Eesti juurtega Kanada režissööri Karl Raudsepp-Hearne'i põneviku "G". Hearne'i vaimulikust vanaisa Karl põgenes Eestist 1944. aastal Kanadasse, kus temast sai Eesti luterliku kiriku Põhja-Ameerika piiskop.

Raudsepp-Hearne´i film "G", milles vanem naine asub verise kättemaksu teele, kui korrumpeerunud ametnikud võtavad ära tema kodu ja kolivad ta koos abikaasaga vanglasarnasesse vanadekodusse, jõuab Tallinnas ekraanile esimest korda maailmas.

"G", G (Dale Dickey) aktsioonis Autor/allikas: Kaader filmist

Festivali vanim lavastaja on 78-aastane hollandlane Jos Stelling, kelle varasemate filmide hulka kuuluvad "Illusionist", "Pöörmeseadja", "Lendav Hollandlane" ja "Reisile sinuta". Tema värskeim film "Nataša tants" on tragikoomiline ja kummastav võimatu armastuse lugu, mida vanameister ise nimetab oma viimaseks.

"Nataša tants" Autor/allikas: Kaader filmist

Kõige säravamaid auhindu, näiteks Berliini Kuldkaru filmi "Lapse poos" eest, on võitnud rumeenlane Călin Peter Netzer, kelle uues töös "Perekonnalugu" kaevub režissöör, kes tahab teha filmi oma vanematest, nende süngetesse saladustesse, mis on seotud diktaator Nicolae Ceaușescu totalitaarse režiimiga.

"Perekonnalugu" (Rumeenia-Prantsusmaa-Taiwan), režissöör Călin Peter Netzer Autor/allikas: Kaader filmist

Sundance´i festivalil auhinnatud ameeriklane Boaz Yakin, kelle filmograafiasse kuuluvad sellised Hollywoodi kassamagnetid nagu "Titaanid" ja "Professionaal", tuleb PÖFF-ile millegi hoopis teistsugusega – tema sürreaalses tantsu, räppi ja muusikat ühendavas draamafilmis "Veel üks kord" avaneb maagiline uks hauataguse elu koridori, kus tänavatantsija DeRay otsib uut võimalust oma õnnetult lõppenud suhtes slämmija Naimaga.

Itaalia režissööri Emma Dante kaks eelmist filmi osalesid Veneetsia filmifestivalil. Ka näitleja, dramaturgi ja teatrilavastajana tuntud Dante uues filmis "Lunastus" kasvatavad kolm eluheidikute külas elavat prostituuti ühiselt nõrgamõistuslikku Arturot, kelle ema – nende kolleeg – suri sünnitusel. See on austusavaldus naistele – nende igavesele armastusele ja optimismile.

Oma uue tööga "Magnetmees" on Tallinnas tagasi Belgia režissöör Gust Van den Berghe, kes võitis 2014. aastal filmi "Lucifer" eest PÖFF-i Grand Prix'. "Magnetmees" on tragikoomiline lugu introvertsest tsirkuseartistist Lucienist, kellel on üleloomulik võime: tema keha külge kleepuvad metallist esemed, aga mitte ainult – tema magnetism tõmbab ligi ka head ja halba.

"Magnetmees" Autor/allikas: Kaader filmist

Gruusia režissööri Rezo Gigineišvili uus film "Patsient #1", mida on juba tunnustatud Werner Herzogi auhinnaga, keerleb jabura ja absurdselt nukra situatsiooni ümber, milles Nõukogude Liidu kommunistliku partei peasekretär vaagub elu ja surma vahel, aga võimust lahti ei lase.

Noorte toitumishäiretest tõukub Jaapani režissööri Akira Iwamatsu psühholoogiline draama "Ben-Joe", milles buliimik Saki siirdub ravile eraldatud mägisanatooriumisse, kus temast saab groteskse sotsiaalse eksperimendi osaline.

"Ben-Joe" Autor/allikas: Kaader filmist

Kolm aastat tagasi terve Prantsusmaa kihama löönud Vanessa Springora raamatu "Nõusolek", milles autor kirjeldab oma suhet 36 aastat vanema kirjaniku Gabriel Matzneffiga – tema oli siis 14-, kirjanik 49-aastane, on ekraniseerinud Prantsuse režissöör Vanessa Filho. Tulemus on provokatiivne.

Ukraina filmikunsti esindab Ivan Tõmtšenko ajalooline draama "Hapnikujaam", mis põhineb krimmitatarlaste rahvusliku liikumise juhi, Nõukogude ajal kuus korda vahistatud Mustafa Džemiljevi elul.

Põhivõistlusprogramm:

- "Andrea armastus" (Hispaania), rež Manuel Martín Cuenca

- "Ben-Joe" (Jaapan), rež Akira Iwamatsu

- "Patsient #1" (Gruusia-Venemaa), Rezo Gigineišvili

- "Vaiki igavesti" (Montenegro-Serbia-Tšehhi-Horvaatia-Põhja-Makedoonia-Sloveenia), rež Ivan Marinović

- "Nähtamatud aknad" (India), rež Dr Biju

- "Nataša tants" (Holland), rež Jos Stelling

- "Nõusolek" (Prantsusmaa), rež Vanessa Filho

- "G" (Kanada), rež Karl R. Hearne

- "Perekonnalugu" (Rumeenia-Prantsusmaa-Taiwan), rež Călin Peter Netzer

- "Oktoobri metafiktsioon" (Lõuna-Korea), rež Kyu-jun Cho

- "Lunastus" (Itaalia), rež Emma Dante

- "Teresa" (Hispaania), rež Paula Ortiz

- "Kümme kuud" (Iisrael), rež Idan Hubel

- "Valge lipp" (Mongoolia-Šveits-Jaapan), rež Batbayar Chogsom

- "Magnetmees" (Belgia-Luksemburg-Prantsusmaa-Holland), rež Gust Van den Berghe

- "Veel üks kord" (USA), rež Boaz Yakin

- "Mees Roomast" (Holland-Saksamaa), rež Jaap van Heusden

- "Amal" (Belgia), rež Jawad Rhalib

- "Hapnikujaam" (Ukraina-Tšehhi-Rootsi-Slovakkia), rež Ivan Tõmtšenko

- "Halb näitleja" (Mehhiko), rež Jorge Cuchi

Pimedate Ööde filmifestival toimub 3.–19. novembrini.