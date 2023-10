Tiina Lokk: PÖFF ei kasuta filmide valikul kvoodisüsteemi

3. novembril algab Pimedate Ööde filmifestival, mille juht Tiina Lokk rääkis "Vikerhommikus", et festivaliga tahetakse pakkuda võimalikult laia temaatikaga filmiprogrammi. Kava koostamisel on lähtutud ennekõike filmide kunstilise teostuse tasemest.

"See on selline suur organism ja suur meeskond, mis peab kõik kokku jooksma. See on nagu lavastuse puhul, ta jookseb kokku ühes ajahetkes ehk siis meil kahe ja poole nädala jooksul," kirjeldas Lokk PÖFF-i korraldust.

Lokk tunnistas, et ta küll natuke närveldab, kuid on aegadega suutnud rahulikumaks jääda. "Ma ei võta igasugu asju enam isiklikult, kui mulle raha ei anta näiteks," märkis ta ja lisas, et tal on tekkinud teatav enesekindlus – ei ole olemas lahendamatuid olukordasid.

Festivali korraldamisel tuleb alati ette ennustamatuid tegureid ja olukordi. "Teed oma programmi valmis ja siis tekivad sõjad, pingekolded, riigid ei taha ühel hetkel enam koostööd teha, nad astuvad selle vastu välja, et nad võiks olla ühes ja samas programmis," kirjeldas Lokk, millega peab tänasel päeval arvestama.

"Me pole küll nagu Veneetsia või Cannes, et me sõltume A-klassi staaridest, aga ka sellega saime pihta, kuna meile pidid tulema päris nimekad tüübid nii žüriisse kui elutööpreemiaga seotult, kuid streik ei lõppenud ära selleks ajaks ja me ei saanud neid," nentis ta. "Mida suurem ja rahvusvahelisem festival on, seda rohkem saad sa kätte kogu selle, mis toimub välispoliitikas, pinged majanduses. Peab olema päris hea välissuhete ekspert, et selles segaduses orienteeruda ja mitte vigu teha," rääkis Lokk.

Festivali programmi kokkupanekul üritatakse Loki sõnul arvestada kõigega ehk pakkuda nii meelelahutuslikumat kui ka kunstilisemat filmivalikut. "Kõige olulisem on see, et film peab olema õudsalt hea. Ta peab olema väga hästi kunstiliselt teostatud," sõnas Lokk. Ta lisas, et ühes festivali meeskonnaga üritatakse arvestada ka kõiki trende ja tendentse ning ka sellega, mis huvitaks Eesti vaatajat. "Filmide valikul ütleb Eesti pool viimase sõna enamasti, nemad esindavad meie publikut ennekõike," märkis Lokk.

Võistlusprogrammi filmide seast leiab Loki sõnul kõik rahvusvaheliselt aktuaalsed teemad, näiteks "MeToo", migratsiooniprobleemid, seksuaalkasvatuslikud mured jne. "Boonus selle juures on see, et kõik need probleemid ei ole must-valgelt ega propagandistlikult lahendatud, vaid läbi kunstniku visioonitunnetuse ja valdavas osas väga originaalse teemakäsitlusega," märkis Lokk.

Mingit propagandat Loki sõnul PÖFF filmivalikuga ei tee. "Me ei ole võtnud endale aluseks mitte ühtegi kvoodisüsteemi," rõhutas ta. "Me oleme võtnud aluseks, et ennekõike peab film olema hea ja kõik on võrdsed selles suhtes," lisas Lokk.