Tiina Lokk: kardan, kuidas maksutõus PÖFF-i mõjutab

Kuidas tänavune PÖFF läks?

Väga hästi! Me vist esimest korda nutsime meeskonnaga, sest nii kahju oli ära minna – keset keerulisi aegu tekkis tohutult soe mull ja see ühendas publikut, külalisi ja meeskonda. Kust see alguse sai, ma ei tea, aga ilmselt me kõik vajasime seda, sest me unustasime mingiks hetkeks kogu reaalsuse ära.

Numbritest on veel vara rääkida, sest viimase seansi lõpust pole 24 tundi möödas (intervjuu toimus esmaspäeval - toim) ja inimesed tahavad ühe päeva puhata, aga nii palju võin küll öelda, et see lööb koroonaaegseid rekordeid. Sel aastal tuli hea tulemus, sest inimestel oli vaja tulla ja enda reaalsusest lahti võtta. Tänavune programm oli superäge ja vaatajad leidsid selle üles.

Ma ei tea, kuidas järgmine aasta olema hakkab, sest ma tõsiselt kardan, mismoodi maksutõusud festivali mõjutavad. Juba praegu oli vähem pidusid, mida külalised oma esilinastustele tegid. Võrreldes möödunud aastaga oli tunda, et kõik olid meie hindade üle üllatunud, sest tegelikult nad käivad siin oma käel. Festival hoolitseb ainult teatud osa külaliste eest.

Kas selle põhjal, et ei korraldatud esilinastuse pidusid, võib ka öelda, et inflatsioon on mõjutanud ka seda, kui palju festival väljast sisse toob?

Muidugi! Möödunud aastal tõime sisse 7,7 miljonit eurot ja seda mitmest suunast. Üks on läbi maksupoliitika, sest me tellime palju teenuseid. Meiega on seotud 600 Eesti ettevõtet, kellelt me teenuseid ostame ja kes tihti meie teenindamiseks tööjõudu isegi juurde palkavad. Lõviosa jätavad siia aga külalised, keda on 1600 ja 2000 vahel, keegi neist pole siin üks päev. Nad on siin omal käel, ise maksavad, ise toituvad, ise käivad, ise ostavad. Ma kardan, et järgmisel aastal on ka vähem külalisi, sest tundub, et juba sel aastal oli neid lennupiletite kalliduse tõttu vähem kui muidu.

Meil ei ole sellist raha, et festival kõige eest maksaks. Me peame ennekõike ära kindlustama oma võtmekülalised ja mentorid, kes tulevad oma filmi esitlema, ja isegi nende puhul ei kata me kõigil kõiki kulusid.

Sel aastal oli festival nädal varasemaks pandud. Kuidas see festivali mõjutas?

See oli positiivne. Esiteks on hotellidel meie palju lihtsam tegeleda, sest soomlaste pikkujoulu jääb järgmisesse nädalasse. Pluss vaatajale mõjub see psühholoogiliselt paremini, sest tudengitel pole eksamid alanud ja nad saavad vabamalt tulla.

Ma kartsin, et see võib meeskonna ettevalmidust mõjutada, nädal aega on meie jaoks suur asi, aga me olime valmis.

Kas on oht, et inflatsioon ja muud põhjused võivad PÖFF-i hoopis lühemaks teha?

Me ei saa seda teha. Me oleme sellele mõelnud, aga eestlane ei käi päeval kinos. Kuna piletimüük on suur osa meie eelarve täitumisest, ei saa me seda endale mitte kuidagi lubada. Isegi kell 16 toimuvad seansid kipuvad tühjaks jääma, ükskõik, mida me seal näitame.

Me hea meelega teeks festivali lühemaks, sest need kaks ja pool nädalat võtavad eelkõige meie meeskonna läbi, sellist maratoni pole naljaasi teha, aga ilmselt seda ei juhtu niipea. Ma ei tea, mida peab tegema, et eestlane päeval kinno läheks. Minge praegu tavalisse kinno – tühjus.

Kui palju te ise festivali ajal seanssidele jõuate?

Ma isegi ei pinguta, et ma jõuaks PÖFF-i ajal minna. Mul on mõned filmid, mida ma tahaks vaadata, mis tulevad levisse. On osa USA filme, mida ei ole jõudnud vaadata, millel pole võimalik enne ka linki saada.

Levisse tulemisest rääkides: kui suurel määral tehakse otsus midagi siiski ka levisse võtta just festivali ajal?

See on päris kõvasti suurenenud. Enne oli nii, et okei, need filmid tulevad levisse ja saatsime nimekirja ette, et ärge neid vaadake, aga nüüd on nii, et osad levitajad proovivad, kas on publikuhuvi. Ma juba tean, et osad filmid, mis polnud planeeritud, tulevad levisse. Teine asi on see, et meie enda levitajad vältisid aastaid PÖFF-ilt ostmist, nad ei käinud neid filme vaatamas. Nüüd on teistmoodi.

Mis nüüd edasi? Millal uue aasta PÖFF-i planeerima hakatakse?

Homme (teisipäeva - toim) hommikul!

Ja millal puhkus tuleb?

Ma ei tea. Olen nagu musketär, kes keset ratsutamist hobuse peal magas. Pärast sellist suurt pingutust ei saagi nii teha, et lülitad end kohe välja.

Mis on üks film, mida levisse ootate ja kindlasti vaatama lähete?

Kaval küsimus. Ma tahaks Lanthimose filmi "Vaesekesed" vaadata, sest isegi Dennis Davidsoni auhind sai talle. Ma olen enam kui kindel, et ta saab Oscari ja mul ei ole lihtsalt olnud aega, et seda vaadata, mis sest, et levitaja on mu vaatama kutsunud. Seda ma ootan küll ja tahan näha.

Loodan siis, et leiate selle hetke, et rahulikult maha istuda ja filmi vaadata.

Ja mitte samal ajal magama jääda. Ma loodan ka, aitäh!