PÖFF-i elutööauhinna pälvib Briti filmilegend Mike Newell

Pimedate Ööde filmifestivali teise tänavuse elutööauhinna laureaat on Mike Newell.

Tänavu 81. sünnipäeva tähistanud režissööri tuntumate tööde hulka kuuluvad "Neli pulma ja üks matus", "Harry Potter ja tulepeeker", "Donnie Brasco", "Mona Lisa naeratus", "Armastus koolera ajal" ja "Suured lootused".

"Oma rohkem kui 40 aastat väldanud lavastajakarjääri jooksul on Mike Newell tõestanud end võrratu jutuvestja ja suurepärase karakteriloojana, kelle ampluaa on imekspandavalt lai – ta tunneb end ühtviisi koduselt nii klassikaliste kirjandusteoste kui ka populaarsete videomängude ekraniseerimisel, nii suurejooneliste seiklusfilmide kui intiimsete romantiliste komöödiate kinolinale toomisel. Tema isikupärane lavastajastiil on koheselt äratuntav ja huumorimeel nakatav," ütles PÖFF-i juht Tiina Lokk.

"Üle kõige meeldivad mulle näitlejad," on režissöör ise oma loomingust rääkides öelnud. "Igal näitlejal on midagi, mida ta hästi teeb. Sa pead küsima, mida ta oskab. Ja kuulama, mida ta vastab. Ma vihkan seda, kui ma pean ette ütlema, mida teha – näitleja leiab ise selle tee."

Režissööri viimane, veel välja tulemata film kannab pealkirja "China Court" ja põhineb Rumer Goddeni samanimelisel romaanil – filmi võtted lõppesid augustis. Tegu on ühe maamõisa looga, mis avaneb läbi selle omanike viie põlvkonna saatuse.

Kahel korral on Newell külastanud ka Eestit. 2018. aastal pidas ta PÖFF-i filmitööstusürituse Industry @ Tallinn & Baltic Event programmis "Music Meets Film" loengu muusika kasutamisest filmis ja 2019. aastal kuulus põhivõistlusprogrammi žüriisse.

Traditsiooniliselt annab PÖFF välja kaks elutööauhinda: ühe Eesti, teise välimaa filmitegijale. Eestlasest sai selle tänavu auhinna helilooja Rein Rannap. Auhinna saab Newell kätte laupäeval toimuval festivali lõputseremoonial.