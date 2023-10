Just Film toob tänavu vaatajate ette rekordilise arvu esilinastusi

Rahvusvahelises lastefilmide võistlusprogrammis võistleb 11 filmi, nende seas ka värske Eesti lastefilm "Tähtsad ninad" (Režissöör Ingomar Vihmar). Rahvusvahelises noortefilmide võistlusprogrammis on 13 filmi ning neid hindab peale noortežürii ka kolmeliikmeline rahvusvaheline žürii, kes annab välja ka grand prix'.

Just Filmi tänavuses programmis on nii mudilaste, lastefilmide, noortefilmide, dokumentaalide kui ka lapse õiguste programm. Lisaks on kaks eriprogrammi: #noorfilmitegija, mille raames jõuavad suurele ekraanile Eesti noorte endi tehtud filmid, ja Just Film x Koolitants, kus linastuvad noorte tantsijate osalusel valminud tantsufilmid. Lapse õiguse programmis jõuab esimest korda Baltimaade vaatajateni Eeva Mägi täispikk debüütdokumentaal "Kellele ma naeratan?".

Tänavuse filmiprogrammi kaugeimad leiud jõuavad kinokülastajateni Austraaliast, Kanadast, USA-st, ja Iisraelist. Neist viis filmi jõuavad ekraanile esimest korda maailmas, kuue filmi puhul on tegu rahvusvahelise ja 23 filmi puhul Baltimaade esilinastusega.

"Mitte ühelgi varasemal aastal pole festivalil olnud nii palju esilinastusi kui tänavu. See tähendab, et Just Filmi külastajatel on eriline võimalus olla esimeste hulgas maailmas, kes uusi filme näevad. Lisaks on meil esmakordselt ka rahvusvaheline mudilaste võistlusprogramm, kus linastub viis täispikka filmi," rääkis Mikk Granström, Just Filmi programmijuht.

Esimest korda toimub ka kahepäevane üritus Just Film Industry Days, mille raames jagatakse filmihariduslikku, koolituslikku ning muud noorte- ja lastefilmitööstust hõlmavat sisu õpetajatele, filmiprofessionaalidele, filmivaldkonna ekspertidele ning õpilastele.

Esimest korda hindab filme ka klassižürii, mis valiti välja konkursi käigus. Žürii koosneb ühe ja sama klassi õpilastest koos juhendajaga ning kuulub Just Filmi ametliku žürii alla. Klassižürii annab välja ka eriauhinna.

23. Just Filmi rahvusvahelises noortefilmide võistlusprogrammis võistlevad: