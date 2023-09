PÖFF kuulutas välja neli põhivõistlusprogrammi filmi

Ukraina režissööri Ivan Tõmtšenko ajalooline draama "Hapnikujaam" (Киснева Станція) jõuab PÖFFil ekraanile esimest korda maailmas. On 1980. aasta. Džemiljev on saadetud Siberisse asumisele. Ta töötab hapnikujaamas, täites hapnikuga raskeid balloone. Külas on toime pandud mõrv. Moskvast saabub uurija, kelle eesmärk on riigivaenlane Džemiljev selle eest vastutavaks teha.

Esimest korda maailmas saab näha ka Mehhiko režissööri Jorge Cuchí filmi "Halb näitleja" (Un actor malo). Näitlejanna süüdistab filmivõtetel oma mängupartnerit vägistamises, mida too eitab. Algab pinev tõe ja õigluse otsing, kus kõigil – kohtust massimeediani – on juhtunust oma arvamus. Filmi režissöör lõi laineid juba oma eelmise, noortefilmiga "50 ehk Kaks vaala kohtuvad rannal", mis võitis PÖFFi noorte- ja lastefilmide festivalil Just Film noortežürii preemia.

Esimest korda väljaspool oma kodumaad jõuab rahvusvahelise publiku ette Belgia režissööri Jawad Rhalibi film "Amal". Terav sotsiaalne draama Brüsseli kooliõpetajast, kes ärgitab oma islamiusulisi õpilasi iseseisvalt mõtlema ja austama inimõigusi, seades ennast sellega ohtu.

Rahvusvaheline esilinastus on ka Hollandi režissööri Jaap van Heusdeni filmil "Mees Roomast" (De Man uit Rome). Selles saadetakse Vatikani skeptikust preester ühte Hollandi piiriäärsesse külakesse, et ta selgitaks välja, kas sealset neitsi Maarja kuju, kelle palgeile olevat väidetavalt ilmunud pisarad, saab ametlikult tunnistada imettegevaks. Kokkupuude kohalike elanike vankumatu usu ja pühendumisega muudab tema elu jäägitult.

PÖFFi juhi Tiina Loki sõnul käsitlevad kõik neli filmi erakordselt aktuaalseid ja olulisi teemasid, mis puudutavad meid kõiki siin ja praegu. "Terav sotsiaalne vaatepunkt iseloomustab ka kogu ülejäänud põhivõistlusprogrammi, mis annab läbilõike tänapäeva olulistest probleemidest. Usun, et me oleme kokku saanud väga tugeva ja huvitava autorifilmide programmi, mille üle on põhjust olla uhke."

Kogu põhivõistlusprogrammi kuulutab PÖFF välja 13. oktoobril. Põhivõistlusprogrammi võitja saab auhinnaks 20 000 eurot.

Pimedate Ööde filmifestival toimub tänavu 3. kuni 19. novembrini.