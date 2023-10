Kinodesse jõuab Ingomar Vihmari koguperefilm "Tähtsad ninad"

Filmi režissööri Ingomar Vihmari hinnangul on "Tähtsad ninad" lõbus, ent õpetlik film, mida võiks vaadata kogu perega. "See film annab võimaluse rääkida olulistest teemadest – nagu peresuhted, aga ka töö, eneseteostus, raha ja edukultus – lahedal moel nii laste kui vanematega. Mida siis ikkagi on tarvis ühel perekonnal õnnelik olemiseks?"

"Tähtsad ninad" valiti ainsa kodumaise mängufilmina novembris toimuva PÖFFi rahvusvahelisse laste- ja noortefilmide võistlusprogrammi Just Film. Just Filmi erilinastused toimuvad 11. ja 15. novembril.

Vihmari sõnul jutustab uus kodumaine koguperekomöödia "Tähtsad ninad" laste ja vanemate suhetest kaasaegse ja värske nurga alt, esitades küsimuse, mida on ühel perekonnal tarvis õnnelik olemiseks. Filmis meisterdavad 13-aastased Oliver ja Sass meisterdavad tööõpetuse tunnis ninakujulise prillihoidja, mis äratab ootamatult salapärase suurinvestori huvi. Samal ajal näeb Oliveri hiljuti koondatud isa vaeva, et leida uus ametikoht. Poisid on iseseisvaks äriajamiseks aga liiga noored ning nii tekibki Oliveril plaan, kuidas kaks kärbest ühe hoobiga tabada – nad palkavad oma firmat juhtima Oliveri isa ning päästavad seeläbi ka vanemate karile sõitnud abielu!

Filmis löövad kaasa näitlejad Mattias Naan, Saara Pius, Mait Malmsten, Priit Loog, Lauri Nebel, Taavi Teplenkov, Kleer Maibaum, Janek Joost, Piret Simson jpt. Peaosatäitjatest lapsi mängivad Ruben Tolk ja Robert Alexander Peets. Lisaks näitlevad filmis Lumi Soomets, Elo-Mirt Oja, Nora Mia Pai, Albert Miina, Tanja Mihhailova-Saar, Sofia Mihhaljova, Nils Mattias Steinberg, Margo Mitt, Carita Vaikjärv, Erik Soasepp, Ahto Aaremäe, Kaido Palu, Age Ploom, Juta Killing, Erki-Martin Lepik, Tõnu Kapper, Erik Vent, Max Õispuu, Margus Roosipuu ja Kaarel Nõmmik.

Operaator on Heiko Sikka ("Eia jõulud Tondikakul", "Polaarpoiss"), stsenarist Martin Algus ("Soo", "Sangarid", "Reetur"), kunstnik Anneli Arusaar ("Päevad, mis ajasid segadusse", "Skandinaavia vaikus", "Bodom"), kostüümikunstnik Jaanus Vahtra ("Kupee nr 6", "November", "Viimased"). Helilooja on artistinime all Leslie De Bass tuntud Leslie Laasner, produtsendid Esko Rips ja Diana Mikita ("O2", "Supilinna salaselts", "Apteeker Melchior").