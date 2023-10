Lumière'i filmifestivalil linastub Arvo Kruusemendi mängufilm "Naine kütab sauna"

"Ma olen väga üllatunud, et film leiti 44 aastat pärast esilinastust arhiivist üles ning linastub Lyonis. Mul on hea meel, et see on tähelepanu saanud. Filmis on siiski midagi igavikulist, mis kõnetab ka tänapäeva vaatajat. See on ilustamata, liialdamata ja ausalt tehtud film," sõnas režissöör Arvo Kruusement.

Mängufilm "Naine kütab sauna" linastub Lumière Classics programmis 19. ja 20. oktoobril ning filmi juhatavad sisse Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp ja Eesti suursaadik Prantsusmaal Lembit Uibo.

"Eesti filmile on väga oluline, et meie filmipärleid väärtustatakse ja tõstetakse esile olulisel festivalil nagu Lumière Lyonis. See näitab, et Eestis on tehtud filme, mis ei aegu ja meil on maailmaklassi filmitegijaid, kelle looming läheb vaatajale korda. See on mulle isiklikult oluline film, sest jutustab loo eesti naisest, kes on lihast ja luust inimene ning kellel on probleemid, mis ka tänapäeval aktuaalsed. Vaadates suurelt ekraanilt Ita Everit tunnen, et meis kõigis on peidus veidike Anu Soldamit," kommenteeris Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp.

"Naine kütab sauna" on lugu naisest, kelle perekonnaelu on purunenud ja kes oma igapäevaelus puutub kokku argise kalkusega, ent jääb sellest hoolimata moraalseks võitjaks tänu tervele ellusuhtumisele ja optimismile.

Film on valitud ka festivalil 11. korda toimuva rahvusvahelise filmituru Marché International du Film Classique'i Re>Birth programmi.