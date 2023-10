"Kultuuristuudio. Arutelu" vaatleb, kelle nägu on Eesti meediaruum

"Kultuuristuudio. Arutelu" uurib sel nädalal, kelle nägu on Eesti meediaruum ehk kas vähemuste ja naiste sõna on avalikes ühiskondlikes aruteludes piisavalt kuulda.

Demokraatliku ühiskonna üks peamisi jooni on see, et vabalt kõlavad eri ühiskonnagruppide vaated ja argumendid. Seega on terve ühiskonna huvides, et ka sõnumid meedias oleksid mitmehäälsed.

Millised on lood Eestis ja kuidas on need ajas muutunud? Millised muutused või murrangud ühiskonnas tagaksid parema esindatuse ja mitmekesisuse? Kas arvamuse avaldamine on kõigile piisavalt turvaline ja ebameeldivate tagajärgedeta? Mida on ühiskonnal võita kirevamast meediapildist? Nendele ja mitmetele teistele küsimustele värske saade vastust otsibki.

Saadet juhib Merilin Pärli, külalised on meediaekspert ja kultuuriajakirjanik Keiu Virro ja kultuurilehe Sirp peatoimetaja Kaarel Tarand.

"Kultuuristuudio. Arutelu" on eetris kanalil ETV2 neljapäeval kell 22.