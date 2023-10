Ballett "Kuldne tempel" esindab Eestit ja Euroopat kultuurifestivalil Singapuris

Loovkooslus *birdname on kutsutud balletilavastusega "Kuldne tempel" esindama Eestit ja Euroopat Aasia-Euroopa kultuurifestivalile Singapuris. Kokku valiti festivalile välja 5 tööd, mis on välja valitud kui head näited Euroopa ja Aasia koostööst.

Festivali korraldab alates 2018. aastast Aasia-Euroopa kohtumise (ASEM) allasutus Asia-Europe Foundation (ASEF), et tähistada Aasia ja Euroopa kunstilist mitmekesisust ning edendada dialoogi ja kultuurivahetust kahe piirkonna kunstnike vahel. Festivali peamine eesmärk on luua püsivaid võrgustikke, mis tugevdaksid kahe piirkonna suhteid. Läbi kultuuriprojektide esitlemise tahetakse tuua tähelepanu koostöö ning kultuurilise mitmekesisuse olulisusele ja luua uusi kultuurisuhteid.

ASEM on platvorm, mis loodi 1996. aastal Euroopa ja Aasia vahelise dialoogi pidamiseks ja koostöö edendamiseks. ASEM on oma 53 liikmega (30 Euroopa ja 21 Aasia riiki ning EL ja ASEANi sekretariaat) ÜRO Peaassamblee järel suurim rahvusvaheliste juhtide kohtumine.

"Kuldne tempel" on saanud ainest Yukio Mishima (1925-1970) samanimelisest romaanist. Kyôtos asuva Kinkakuji templi mahapõletamise intsidendil põhinev romaan jälgib noore munga ja kuldse templi kummalisi suhteid, mis hakkavad hargnema juba peategelase lapsepõlves, mil ta kuuleb isalt lugusid maailma kõige kaunimast asjast. Tempel kogu oma iluga vallutab nooruki meeled, muudab neid, manipuleerib nendega, kord ilmutades end poisile kõige ebasobivamal hetkel, kord jälle hoides kogu oma ilu endale. Painavas meeltesegaduses ei jää noorel mungal muud üle, kui enesevabastuse eesmärgil hävitada selle ilu alge.

"Kuldse templi" lavastusmeeskonnas on nii Eesti, Jaapani kui Lõuna-Korea kunstnikke. Lavastuses osalevad tantsijad Anita Kurõljova (Eesti) ja Kyoshiro Oshima (Jaapan), lauljanna Anna Pärnoja (Eesti), külalisesinejana teeb Theodor Singi asemel kaasa Lõuna-Korea Ameerika tšellist Robert Choi. Lavastuse videovisuaali on loonud Taavi Miisu Varm, valguskunstnik on Margus Vaigur ja kujunduse autor arhitekt Ülar Mark. Lavastuse produtsendiks on loovkooslus *birdname, koosseisus produtsent Tiiu Tamm, lavastaja Teet Kask ja heliloojad Timo Steiner ning Sander Mölder.

"Kuldne tempel" etendub festivalil 22. oktoobril School of the Arts Singapore (SOTA) saalis.