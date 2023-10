The Rolling Stones avaldas peale 18 aastat uue albumi

12-palaline album on salvestatud erinevates stuudiotes üle maailma: Los Angeleses, Londonis, Nassaus, Bahamas ja New Yorgis.

2021. aastal elavate seast lahkunud bändi trummar Charlie Watts teeb kaasa kahel lool: "Mess It Up" ja "Live By The Sword". "Live By The Sword'ile" on bassi sisse mänginud Rolling Stones'i endine basskitarrist Bill Wyman ning klaveripartii Elton John, kes teeb veel kaasa laulus "Get Close". Laulus "Sweet Sounds of Heaven" kuuleb aga Lady Gaga lauluhäält ning klahvpillidel Stevie Wonderit. Paul McCartney mängib bassi loos "Bite My Head Off".