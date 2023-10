Eesti akordionistid pälvisid rahvusvahelisel konkursil kuldmedali

Muusika- ja Balletikooli akordionitrio saavutas juhendaja Tiina Väljaga kuni 19-aastaste kategoorias I koha ning Eesti Noorte Akordioniorkester saavutas dirigent Kristel Laasiga kuni 19-aastaste klassikalise muusika kategoorias I koha ja vanusepiiranguta kerge muusika žanris III koha.

Juhendaja Tiina Välja sõnul oli konkursil selgelt näha, et akordioni koolkond Eestis erineb eelkõige kõlakultuuri poolest ning just see noortele kõrged kohad tõi.