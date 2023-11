"Plekktrummi" saatekülaline on tuleval nädalal usundiuurija Tõnno Jonuks

"Plekktrummi" külaline on 6. novembril hingedeaja valguses usundiuurija Tõnno Jonuks

Hingedeaeg on vanade uskumuste järgi esivanemate hingede kojupöördumise aeg. Miks on usk teispoolsusse ja hingede rändamisse üks iidsemaid usuelu nähtusi ning mis on neist uskumustest tänaseks saanud?

"Plekktrummi" külaline on auhinnatud ajalooraamatu "Eesti muinasusundid" autor, usundiuurija Tõnno Jonuks. Saatejuht on Joonas Hellerma.

Kultuurisaade "Plekktrumm" on ETV2 eetris esmaspäeviti kell 22.00.