Galerii: Tallinnas algas Pimedate Ööde filmifestival

Tänavuse PÖFF-i avab Serbia lavastaja Dragan Bjelogrlići mängufilm "Süsteemi valvurid", mis räägib tõestisündinud loo 1950. aastate lõpus Jugoslaavias untsu läinud relvakatsetusest ja esimesest luuüdi siirdamisest. PÖFF-i maine on režissööri sõnul väga hea.

"Ma pole kunagi varem olnud Tallinna filmifestivalil, see on mulle üldse esimene kord Eestis. Festivalist olen kuulnud palju. Tean, et tegemist on olulise Euroopa festivaliga ja muidugi on see meile au ja omamoodi seiklus festival avada," tõde Bjelogrlić.

Festivali avafilm toob Tallinna ka Prantsuse näitleja Alexis Manenti. Nimekaid näitlejaid ja režissööre saabub PÖFF-ile veelgi – nii näiteks juhib PÖFF-i žüriid Trine Dyrholm ja Just Filmi kavas on Koen Mortieri uus film.

27 aasta jooksul on PÖFF tõstnud Tallinna maine filmilinnana rahvusvaheliseks, samas on vähenenud siinne erarahastus. PÖFF-i eelarve koos alafestivalidega ulatub 2,3 miljoni euroni. Kultuuriministeerium annab sellest poole. Erasektori toetus vähenes sel aastal aga 70 protsenti.

Kultuuriministeeriumi audiovisuaalnõunik Karlo Funk ütles, et praegu oleks vaja paari aastat stabiilset tegutsemist, et näha, mis suunas festival minna saab.

"Meil on endiselt keeruline siia tuua Hollywoodi staare, kes tooksid võib-olla veel rohkem rahvusvahelist tähelepanu või muudaksid festivali kohalikule publikule veel olulisemaks," nentis Funk.

Karlo Funk usub, et PÖFF-i tulevik on tihedalt seotud kogu meie filmitööstuse arenguga, mis tähendab eraraha kaasamist. "Võib-olla see kõik ei pea tingimata avaliku rahastuse arvelt toimuma, vaid me osutame näiteks filmiteenust," pakkus ta. "Neid seoseid saab tulevikus arendada."