Galerii: Kris Lemsalu ja Kitty Florentine esinesid New Yorgis Performa biennaalil

5. novembril esietendus New Yorgis Performa biennaalil Kris Lemsalu ja Kitty Florentine'i performance "Kuniks veri meie purskkaevudes vemmeldab". Kümnendat toimumisaastat tähistav rahvusvaheline Performa biennaal toimub New Yorgis 1.–19. novembrini ning esitleb kaasaja kõige põnevamate visuaalkunstnike loomingut.

Performa programmi jaoks valminud performance'i keskmes on Kris Lemsalu

inimpurskkaev, millele lisab tunnetuslikke mõõtmeid Kitty Florentine'i harfiloomingul ja improvisatsioonil põhinev heli- ja koreograafiamaastik. Mõlema kunstniku varasemast loomingust välja kasvanud keskkonnas kohtuvad looduslik ja tehislik, ilu ja grotesk ning huumor ja surelikkuse tajumise kaalukus.

Performance'i kuraator Karin Laansoo toob välja, et Eesti kunsti tähelepanuväärne kohalolu maailma kunstimekas väärib tähistamist. "Eesti kunstnike performance'i valimine biennaali juubeliaastal Performa põhiprogrammi on väga oluline maamärk, milleks on palju eeltööd tehtud. Loomulikult on eraldi hea meel suure publikuhuvi üle – etendus oli välja müüdud vaatamata sellele, et programmis oli samal ajal veel kaks sündmust."

New Yorgis 99 Canal ruumides toimunud performance oli avalöögiks Performa raames esmakordselt toimuvale Balti fookusele. Balti fookuse raames toimus biennaalil ka Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse poolt algatatud kolmekuuline praktikaprogramm Eesti, Läti ja Leedu noortele kuraatoritele, kes said võimaluse töötada kõrvuti Performa kogenud meeskonnaga.

Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse pikaajaline koostöö Performaga algas 2017. aastal, kui Eesti oli biennaali fookusriik. Eesti Avatud Paviljoni programmi keskmes olid Flo Kasearu, Anu Vahtra ning Kris Lemsalu & Kyp Malone'i spetsiaalselt biennaali jaoks loodud uudisteosed. Tänavu esitletakse biennaali programmis Soome Avatud Paviljoni, mis annab unikaalse võimaluse maailma kunstipealinnas võimendada Põhja- ja Baltimaade regiooni kaasaegset kunsti.

Sel aastal kümnendat korda toimuv Performa biennaal on loonud globaalse platvormi 21. sajandi performance'ile. Kaasaegse kunsti ja etenduskunstide ristumiskohaks kujunenud Performa toob esile performance'i kriitilise rolli kunstiajaloos ning on pühendunud uute suundade innustamisele valdkonnas.

Kuraator Roselee Goldbergi poolt asutatud Performa on alates 2005. aastast produtseerinud üheksa biennaali, töötanud enam kui 1000 kunstnikuga ja

on üks suurimaid mitte-kommertslikke kaasaegse kunsti üritusi USA-s, mida on külastanud kokku üle 250 000 inimese.