Kultuuriportaal soovitab: Itaalia maffiadraama "Nostalgia" Jupiteris

Kui Hollywoodi maffiafilmid on enamasti üsna ühetaolised, siis itaallased räägivad oma maffiast ka palju ootamatumaid lugusid. "Nostalgia" on just üks häid näiteid, mis näitab, kuivõrd tugevalt sealne ühiskond ikkagi maffiast praegugi sõltub.

Felice (Pierfrancesco Favino) on sündinud ja kasvanud Napolis, aga viimased nelikümmend aastat elanud mujal. Oma sünnilinna naastes haarab meest nostalgia, samas tunneb ta end kodukohas võõrana ja mälestustes tõuseb pinnale ka palju häirivat.

Felicele meenub lapsepõlvesõber Oreste, kellega tal on ühised saladused, minevikuga silmitsi seismine närib hinge... Tundub, et parim, mis Felice teha saab, on Napolist lahkuda. Nostalgia jõud on aga suur.

Euroopa filmiauhinnale ja Cannes'i filmifestivalil Kuldsele Palmioksale kandideerinud draama.

"Nostalgia" on vaadatav Jupiteris.