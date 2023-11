Kultuuriportaal soovitab: dokumentaalfilm "Päris Rannap" Jupiteris

Võime ju öelda, et dokfilmi "Päris Rannap" režissöörid on Aleksander Ots ja Kaidi Klein, aga sama hästi võiksime sinna nimekirja lisada ka Rein Rannapi nime, kes haaras ekraanil kohati ohjad julgelt enda kätte ja hakkas õpetama, kuidas temast päriselt filmi tegema peaks.

Film portreteerib populaarset heliloojat ja pianisti, Rein Rannapit. Tema panus Eesti muusikasse on hindamatu, kuid seejuures on tegemist väga keerulise ja vastuolulise isiksusega, kes tihtipeale lauljate ja muusikute kannatuse proovile paneb.

Arvukates telesaadetes on vaataja kohtunud just sellise Rannapiga, millisena ta ennast parajasti näidata soovib. Tal on suurepärane võime tõmmata ette mask ja esitada intervjuudes hoolikalt läbikomponeeritud teksti. Kui kaamerad filmivad, läheb Rein oma rolli.

Ka valmivast dokumentaalist oli tal oma nägemus, mis oli küll vastuolus filmi tegijate omaga. Neid paelus ennekõike maestro persoonina - vaadata maski taha ja näidata päris Rannapit ning aidata mõista, miks ta on kujunenud just selliseks isiksuseks.

Režissöörid Aleksander Ots ja Kaidi Klein, stsenarist Kaidi Klein, produtsent Eero Nõgene.

"Päris Rannap" on vaadatav Jupiteris.