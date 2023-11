Vernissage galerii sügisoksjon tõstis nelja kunstniku teosed rekordhinnani

Vernissage galerii sügisoksjonil pandi enampakkumisele 151 teost enam kui 70 Eesti autorilt.

"Kunsti vastu on jätkuvalt suur huvi ja meie sügisoksjon pakkus ilusa valiku eesti kunsti. Oli palju üllatusi, kui alghinnad kerkisid kolme-, nelja- ja isegi viiekordseks. Tõenäoliselt jõuavad kevadel majandusolukorrast tingitud korrektuurid ka kunstiturule, enim saame hinnakorrektuure näha keskpäraste teoste juures. Haruldased teosed jäävad endiselt hinda, isegi kui see tähendab, et kogusid täiendatakse vähem ja valikuid tehakse eriti hoolikalt," prognoosis Vernissage galerii juhataja Kristiina Radevall.

Oksjoni hinnarekord tõusis sel korral 70 000 euroni, milleni jõudis Ado Vabbe teos "Maastik punase majaga"("Tänavanurk suvilaga") (1952). Teose alghind oli 29 000 eurot. Enne seda oli Ado Vabbe teose eest pakutud kõrgeim hind 37 500 eurot veel tänavu sügisel.

Ado Vabbe "Maastik punase majaga"("Tänavanurk suvilaga") (1952) Autor/allikas: Vernissage galerii

Oksjonipubliku huvi oli suur ka Ilmar Malini teose "Kuu ja suu" (1966–70) vastu, mille alghind 12 000 eurot kerkis pea viiekordseks. Teose haamrihinnaks kujunes 53 000 eurot.

Ilmar Malini "Kuu ja suu" (1966–70) Autor/allikas: Vernissage galerii

Andrei Jegorovi maal "Mustjala pank" (1947) hind tõusis 12 000 eurolt 30 000 euroni.

Andrei Jegorovi "Mustjala pank" (1947) Autor/allikas: Vernissage galerii

Ligi neljakordseks kerkis hind Karl Burman juuniori akvarellil "Tallinna hipodroom" (1939). Teose alghind oli 5000 eurot ja haamrihinnaks kujunes 19 000 eurot. Varasemalt oli kalleim oksjonil müüdud Karl Burman juuniori akvarell pärit 2022. aastast ning tol korral oli lõpphind 7400 eurot.

Karl Burman juuniori akvarell "Tallinna hipodroom" (1939) Autor/allikas: Vernissage galerii

Sügisoksjonil leidsid uue omaniku peaaegu kõik valikus olnud Evald Okase teosed. Maali "New York" (1969) märkimisväärseks haamrihinnaks kujunes 31 000 eurot ja maali "Olen käinud New Yorgis II" (2003) lõpphinnaks 32 000 eurot. Kogu Evald Okase teoste müügilt saadud tulu läheb Haapsalus asuva Okase muuseumi renoveerimiseks.