Galerii: ehtekunsti aastanäitusel "Helk" osaleb 44 kunstnikku

A-Galerii akendel ja seifis on väljas ehtekunsti aastanäitus "Helk", millel osaleb 44 kunstnikku. Paljud teosed näitusel on uudislooming ning materjalide valik on rikkalik, ulatudes mammutiluust leivapätsini.

Näituse on kokku pannud ja kujundanud skulptor Anna Mari Liivrand ning ehtekunstnik Sille Luiga. Nende sõnul näitab tänavune valik nii materjalide mitmekesisust kui ka kunstnike head taset.

Kuigi materjalide valik on rikkalik, ulatudes mammutiluust leivapätsini, on kõige populaarsem materjal kunstnike seas ikka ja jälle hõbe.

"Vääriskive on palju, mis helgivad, aga on ka ebatraditsioonilisi materjale nagu näiteks loomapabulad ja nioobium ning õlivärv," ütles Luiga. "Kui ma peaksin mingeid teemasid välja tooma, siis üks suur teema sel aastal on armastus, aga on ka natuke päevakajalist poliitikat. Võib-olla see pealkiri helk pani inimesi mõtlema ka natuke helgematele teemadele."