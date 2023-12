Võrus tuuakse lavale Kaplinski luulest inspireeritud lavastus

"Uni nihutab piire" on täiskasvanute muinasjutt luuletaja kirest ja ohtlikest situatsioonidest. See on lugu inimese süüst ja vabandustest, mis määravad meid eneseotsingule loodusesse ning istuma kivile tühja aianurka, kus tema laps kord jumalat palus.

"Mind ajendas lavastust "Uni nihutab piire" tegema Jaan Kaplinski sõnade topeltmäng, tema väljaöeldud mõtete kakskõiksus ja poeesia argipäev. Kui poeetiline saab olla koduukse avamine ja tüdrukule lipsusõlme tegemine? See kõik on ju tegelikult mõne asja või eseme liigutamine. Mis veel? See, mis paneb luuletaja uurima ja mõtestama loodust ning inimese väiksust," rääkis dramaturg ja lavastaja Tarmo Tagamets.

"Sipelgatel läheb hästi ju seni, kuni nad kohtuvad inimesega. Inimesel ei lähe kunagi hästi, sest ta ei tea, mida mõtleb sipelgas – õnneks! Õnneks tuleb õhtu, siis uni ja öised vabandamised. Piirid nihutatakse lahti ja seal unes räägib üks tüdruk meile muinasjuttu sinust ja minust. Me jõuame alati koju tagasi," lisas ta.

Lavastuse trupi moodustavad Lõuna-Eesti taustaga teatritegijad. Dramaturg ja lavastaja on Tarmo Tagamets, muusikaline kujundaja Janne Mängli. Publiku ette astuvad Agur Seim, Agu Trolla, Ane Purgas ja Janne Mängli.