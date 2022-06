Võrus esietendunud suvelavastus "Rannatare" viib vaatajad tagasi 80ndatesse

Ajastule omased grotesksed situatsioonid baseeruvad tõestisündinud lugudel, mille peategelasteks on Võru linna inimesed ning ära eksinud mehikesed teisest galaktikast. Etendus on mitmekülgne käsitlus ühest olulisemast majast Võru linnas, majast, mis kannab endas nostalgilise mälu ja keskkonnateatri mõtet.

MTÜ Müüdud Naer projektijuhi Kätlin Hoobi sõnul sündis idee teha Rannatare hoonest lavastus ajendatult varasematest Võru linnateatri lavastustest, mis samuti tutvustasid vaatajatele Võru linna inimeste ja ajaloo jaoks olulisi kohti.

"Tahame olla kohalikule publikule lähedal ning sarnaste lavastustega oleme seda teinud. Näiteks "Haigemaja" lavastuse külastajate hulgas oli palju neid, kes olid tolles vanas haiglahoones sündinud, oma lapse sünnitanud või kedagi külastanud," sõnas Hoop.

Hoop seletas, et ka Rannatare on teatud ajastu inimeste jaoks väga oluline paik olnu. Kui kohvik-söökla Rannatare 1972. aastal avati, oli see kooskäimise kohaks linna noortele. Taasiseseisvumise perioodil on Rannatare hoonet kasutatud ööklubina ning hetkel tegutseb hoones pidutsemiskoht Rannaklubi.

"Ühe väikelinna ajalooline mälu on alati tihedalt seotud avalike kultuurihällidega. Olgu selleks siis sünnitusmajad, restoranid-sööklad või kirikud. Minu jaoks on oluline neid endiselt märgata," tõdes lavastaja Tarmo Tagamets.

Teatritegijate sõnul motiveeris neid peamiselt see, et lavastustega saab tutvustada ning taaselustada Võru ajalugu ning linna jaoks olulisi persoone. Lisaks on MTÜ Müüdud Naer jaoks oluline kaasata oma lavastustesse Lõuna-Eesti taustaga teatri- ja kultuuritegijaid, nii professionaale kui harrastajaid. Teiste seas teeb lavastuses kaasa Karel Käos, kes paar päeva enne esietendust lõpetas lavakunstikooli XXX lennu, mida juhendas Lembit Peterson.

"Rannatare" näidendi autor on kauaaegne võrukas ja Võru kultuurimaja Kannel juht Heiki Kelp. "Rannatare toimis kohana, kus tekkisid legendid. Tahtsin, et aeg ja tegelased ilmutaksid end nii toonastele kui praegustele noortele ning maaliksid pildi 80ndate elust ja unelmatest. Igal tolle aja külastajal oleks siia kindlasti midagi lisada, vahest ka vastu vaielda, ning sellest tõuseks legendide elustamisel vaid kasu," meenutab Kelp näidendi idee tekkimist.

"Rannatare" autor on Heiki Kelp, lavastaja ja kunstnik Tarmo Tagamets, muusikaline kujundaja Andres Määr ning mängivad Andres Määr, Karel Käos, Ago Soots (VAT Teater), Agu Trolla, Simon Hallimäe, Maive Käos, Ilona Sillak ja Silvi Jansons.

Lavastuses on kõlab nii võru kui ka eesti keel.