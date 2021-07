Võrumaal etendub Samuel Becketti teose võrukeelne tõlgendus "Godot'd uutõn"

Samuel Becketti legendaarne ja 20. sajandi üheks olulisemaks draamaks peetud teatritekst saab sedapuhku esmakordselt võrukeelse hääle. Kuigi Beckett nägi vaevalt ette meie praeguse aja spetsiifilisi vaegusi, on selles loos 2021. aastal midagi eriliselt tuttavlikku – tegelaste kramplik tahe leida lootusetust olukorrast mingigi väljapääs. Kuidas me muidu suudaksime tõusta igal hommikul, lüüa päev läbi aega surnuks ja minna õhtul magama ilma teadmiseta, kas meie lootused ja unistused ka kunagi veel täituvad? "Godot'd uutõn" on ühtaegu vodevill, tragöödia, filosoofia ja metafüüsika, mida vürtsitab Becketti ainulaadne huumor.

Godot võrukeelse tõlke (tõlke autor Jan Rahman) põhjal valminud lavastuseskiisi etendati sama seltskonna poolt ühekordselt Võru Keele ja Kultuuri Fondi Kaika Suveülikoolis 2018. aasta augustis, pidades tulevikuperspektiivis silmas täismahulise lavastuse ja avalike etendusteni jõudmist. Lähtudes nii publiku kui ka kriitikute heast vastuvõtust ning ka trupi sünergiast antud lavastuse puhul, otsustatigi 2021. aasta suvel lavale tuua võrukeelse "Godot'd uutõn" täispikk verisoon.

Enamuse lavastuse trupist moodustavad Lõuna-Eesti taustaga teatritegijad. Lavastajaks on Taago Tubin (Ugala Teater), kunstnikuteks Taago Tubin ja Tarmo Tagamets, muusikaliseks kujundajaks Patrick McGinley, valguskujundajateks Mari-Riin ja Sander Aleks Paavo (mõlemad Ugala Teater). Publiku ette astuvad Tarmo Tagamets, Imre Õunapuu (Rakvere Teater), Agu Trolla, Patrick McGinley, Henn Rahman ja Vootele Ruusmaa.

Etendused toimuvad 23. – 31. juulini kuuel korral Võrumaal, Navi küla Tamme talus.