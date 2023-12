Heigo Rosinast saab Eesti esimene doktorikraadiga löökpillimängija

Pillimängu kõrval on Rosin aastaid ka spordiga tegelenud. "Ma tegelesin üle 10 aasta karatega. Ja see mõjutab kindlasti ka minu pillimängu tehnikat. Ma olen ühendanud enda pillimängu liikumised karate liikumistega ja see aitas tohutult. Näiteks vibrafoni mängides kasutan ma otseselt ühte karate asendit, kus 75 protsenti keharaskust on tagumise jala peal ja 25 protsenti esimesel jalal," rääkis Rosin.

Uuel aastal on Rosina peamiseks eesmärgiks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorantuuri lõpetamine. "Võin öelda, et olen juba lõpusirgel. Kevadel tulevad kaks doktorikontserti – esimene koostöös Vanemuise Sümfooniaorkestriga ja teine Põhjamaade Sümfooniaorkestriga."

Edukate doktorikontsertite järel saab Rosinast Eesti esimene doktorikraadiga löökpillimängija. "Ma küll ise ei tunne, et sellel väga suurt vahet oleks - kas ma olen esimene või seitsmes või kahekümnes, see ei muuda doktorikraadi väärtust," jäi muusik tagasihoidlikuks.