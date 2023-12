Kaarli kirikus tähistatakse Walcker-oreli 100. sünnipäeva

1923. aastal nähti Kaarli kirikut Eesti peakirikuna, sest toomkirik oli veel rüütelkonna käes ning uus orelgi taheti tellida sellele vastav – suurim Eestis. Oma 84 registriga ja 5200 vilega on see tänasenigi Eesti suurim.

Kontserdi ühe korraldaja ja tšellisti Aare Tammesalu sõnul oli tegu ajalooliselt väga olulise sündmusga. "Kaarli kiriku orel on ainulaadne. Võimas orel täidab hiiglasliku ruumi lopsaka, kontsentreeritud kõlaga, mis on hästi jälgitav. Kontserdi kava on pandud kokku võimalikult sarnaselt 100 aastat tagasi toiminud oreli pühitsemise sündmusega. Nii algab ka see kontsert Johann Sebastian Bachi "Prelüüd ja fuuga orelile d-moll, BWV 565," ütles Tammesalu.

Saksamaa orelieksperdi ja organisti Martin Rosti sõnul ei ole maailmas teist terviklikult püsinud Walcker-orelit sellest perioodist. "See instrument on peale Hamburgi Püha Miikaeli ja Dortmundi Püha Reinoldi kiriku oreli kaotust suurim säilinu, milles on realiseeritud von Ruppi ja Schweitzeri initsieeritud Elsassi orelireformi põhimõtteid. See fakt ise kindlustab Tallinna Kaarli kiriku orelile tähtsa koha Euroopa väärtuslikemate ajalooliste orelite hulgas," selgitas Rost.

Kontserdil astuvad üles peaorganist Piret Aidulo, sopran Kristel Pärtna (Rahvusooper Estonia), Riia toomkiriku peaorganist Aigars Reinis, tšellist Aare Tammesalu ja Eesti Rahvusmeeskoor, dirigent Mikk Üleoja. Kontserdil tuleb esiettekandele ka Tõnis Kaumanni teos "Orelimissa".