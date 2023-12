Andres Kõpper: arvasin, et muusika asemel on hoopis film minu ala

Kultuurisaates "OP" oli sel nädalal külas Andres Kõpper ehk Noep. Elus mitu erialast kannapööret teinud mees nentis, et uskus veel kümmekond aastat tagasi, et tema alaks on film.

Sel aastal andis Kõpper Tallinnas 14 000 inimesele staadionikontserdi. Suurt staadionikontsert on muusiku sõnul mitmes mõttes ärevust tekitav, aga samas ka julgustav.

"Tihtipeale inimesed eeldavad, et kui on väike hulk inimesi, siis see tähendab väiksemat pinget, ja kui on suurem hulk inimesi, siis suuremat, aga see ei ole alati sellises otseses seoses. Juba see, et sa tead, et need 14 000 inimest on tulnud sinna, et kuulata sinu muusikat, see annab teistpidi hea enesekindla tunde, et tegelikult on raske töö juba tehtud ja mingisugune enesekindlus on juba olemas," rääkis Kõpper.

Uuest loomingust rääkides tõdes Kõpper, et järgmine singel, mida välja anda, on tal olemas. Kindlasti on plaanis tal Noepiga uuel aastal jätkata, kuid ometi ei välista Kõpper ka edasisi kannapöördeid elus, sest 2012. aastal koos Arun Tammega lavastatud krimikomöödia "Vasaku jala reede" andis lootust, et Kõpperit ootab edukas filmikarjäär.

"Ma arvasin ise ka, et film on minu ala. Ma ei planeerinud kuskilt otsast, et muusika võiks olla see, millega ma hakkan tegelema. Juba põhikoolis tegime sõber Aruniga väikseid filme – minu fanatism oli ikkagi suunatud filmimaailma. Aga mäletan, et kui ma õppisin Barcelonas videodisaini, siis seal tekkis mul niisugune sisemine põlemine, et millegipärast tahtsin, et inimesed peaksid mind muusikuks. Kuigi selleks polnud justkui otseselt mingit põhjust, aga see sisemine leek aina kasvas ja kasvas ja kasvas ja siis mingist hetkest läks see leek sellest filmifanatismist mööda," meenutas Kõpper.

Muusikamaastikul meeldib Kõpperile tegutseda nii üksi kui ka bändiga. "Mõlemal on omad võlud ja valud. Bändi on lahe teha, sest sul on rohkem ideid, sul on alati kindlad inimesed, kelle poole pöörduda loomeküsimustega. Teisalt, üksi on ka lahe asju teha, siis on lihtne – ma ise otsustan. Mulle tõesti meeldib üksi nokitseda mingite asjade kallal, see on lemmikprotsess," rääkis Kõpper, kes lisaks originaalloomingule teeb ka remikse.

"Els Himma ja "Blue Mooniga" oli selline lugu, et Raadio 2 tegelikult tellis, et ma võiksin teha sellise loo, nagu oli Dua Lipa ja Elton John – et on kaks kunagist hitti ja sellest on tehtud uus superhitt. Ma võtsin täpselt sama lähenemise – kaks Els Himma kunagist lugu, millest ühest võtsin originaalvokaalid ja teisest meloodiad, muutsin neid natuke, kirjutasin oma sõnad sinna peale ja tegin sellise hübriidi ja mulle endale väga meeldib. Praegu bändiga esinedes ikka esitame seda lugu. Elsi vokaal on lihtsalt super lahe ja see on jällegi üks uus moodus, kuidas ennast inspireerida," rääkis Kõpper.