Eesti kinodesse jõuab dokumentaalfilm Noepi staadionikontserdist

Noepi staadionikontsert avas kohalike artistide kontserdikorralduses uue peatüki, meelitades kodumaise artistina kohale 14 000-pealise publiku. Film jälgib Andres Kõpperit ja tema sõpru suurkontserdi eel. Kui suure tüki võtab suvest, aga ka vaimust soov teha midagi, kus sissetallatud rada ees puudub.

Ning kui lähedal oldi sellele, et kontsert jäetakse 2023. aasta suvel ära ja see lükkub teadmata tulevikku, kuna kümme päeva enne suursündmust selgus, et 16. augustil peab A. Le Coqi staadionil toimuma UEFA Euroopa Konverentsiliiga jalkamäng. See tegi omakorda aga võimatuks, et lavaehitus valmiks esialgu paika pandud kuupäevaks 19. augustil.

Filmi tegid Ako Lehemets ja Helle Rudi.

Lisaks teatas Noep eelmise nädala lõpus, et suundub novembris tuurile Ühendkuningriikides, kus artist annab viis kontserti Londonis, Manchesteris, Leedsis, Birminghamis ja Bristolis.