Lembit Peterson: kõik, mis inimene loob lahus Loojast, saab talle ohtlikuks

Sellel aastal 70. sünnipäeva tähistanud Petersoni üks suuremaid algatusi on Theatrum, mis saab järgmisel aastal 30. Nende suurte sünnipäevade vahel vestleb Owe Petersell Lembit Petersoniga elust, teatrist ning elu kutsest.

"Ma usun, et nii nagu minu jaoks, on Lembit Peterson paljude inimeste jaoks läbi mitme põlvkonna olnud mees, kes justkui teab mingeid vastuseid. Tema filmi- ja teatrirollid on ikoonilised ning ajatute teemade üle mõtlemapanevad. Minu jaoks oli intervjuu Lembit Petersoniga pikaaegne unistus ja mul on väga hea meel, et see on nüüd täitunud," ütles Owe Petersell.

Saates tuleb juttu abikaasaks ja isaks olemisest, mõjutajatest ja kasvamisest, filmi- ja teatrimaailmast, ootusest, õpetajaametist ja õpilastest, Theatrumist, aga ka tehisintellektist. Viimasega on Lembit kokku puutunud valmistades ette oma uut lavastust koos Andrew Lawrence-Kingi, Indrek Koffi ja Iris Ojaga.

"Hetkel ei oska veel öelda, millal see lavastus valmis saab. Protsess käib, aga lavastus käsitleb just tehisintellekti probleeme ja teeb seda Hispaania barokk-ooperi võtmes. Seoses sellega olen tehisintellekti peale rohkem mõelnud ja see on tõsine väljakutse. Väga lühidalt öeldes on see nagu kratt – me oleme loonud midagi, mis peaks meid teenima, aga on oht, et kratt hakkab hoopis meid valitsema. Minu arvates, kõik see, mis inimene loob lahjus Loojast, saab talle endale ohtlikuks, aga võib-olla saab see ohtlikuks just selleks, et ta juhiks inimese tagasi Looja juurde," arutles Lembit Peterson.

Lisaks Lembitule saavad saates sõna ka kolm tema kuuest lapsest – Jonathan, Elisabeth ja Laura Peterson. Saade "Lembit Peterson – elu kutse" on eetris 26. detsembril pärast Aktuaalse Kaamera uudiseid.