Järgmisel esmaspäeval on kultuurisaates "Plekktrumm" külas näitleja ja laulja Marius Peterson.

Mitmehäälne laul on tähtis osa Euroopa muusikatraditsioonist. Kuidas tuua kokku erinevad hääled, et nende kokkukõlast sünniks harmooniline tervik? "Plekktrummi" külaline on näitleja ja laulja Marius Peterson.

"Plekktrummi" on ETV2 eetris esmaspäeval, 15. jaanuaril kell 22. Saadet juhib Joonas Hellerma.