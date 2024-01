Richard-Erik Järvi ja Siim Rohtla alustavad taskuhäälinguga "Filmaania"

Uues podcast'is "Filmaania" tuleb kolmapäeviti juttu nii Hollywoodi glamuurist kui ka süvakultuuri pärlitest, värsketest uudistest kinomelu väheteada faktideni. Iganädalast taskusaadet juhivad Jupiteri peatoimetaja Richard-Erik Järvi ja filmispetsialist Siim Rohtla.

"Filmaania" põhirõhk on värsketel filmiuudistel, sh räägitakse nii maailmas toimuvast kui ka Eesti kinodes linastuvatest teostest, samuti kodumaisest filmitööstusest. Kõrvuti kinodes toimuvaga heidab "Filmaania" pilgu voogedastusplatvormidel pakutavasse ning luubi alla võetakse ka filmiklassika.

Richard-Erik Järvi sõnul ei ole "Filmaania" näol tegemist pelgalt filmikriitikaga. "Meie eesmärk ei ole ainult arvustada filme, vaid avada teemasid laiemalt ka sarjade näol ja tuua sisse mängulisust. Filmiklassika kodutöö on just sellel eesmärgil tehtud, et panna ennast proovile ning reageerida värske pilguga ka vanematele filmidele."

Siim Rohtla lisas, et saates on plaan rääkida eelkõige sellest, mis neile endile huvi pakub. Ta märgib, et seejuures on "Filmaania" saatejuhtide arvamused sageli väga erineva. "Päris filmikriitikuteks me end tegelikult ei pea, aga oleme aktiivsed ja kogenud filmivaatlejad, kes oma maitsest lähtuvalt arvamust avaldavad ja soovitusi annavad. Maitsed on meil muide suisa erinevad, nii et arvamused filmidest kipuvad meil kohati päris teravalt risti minema. Oleme seega valmis nii kergeks vaidluseks kui ka kirglikumaks filmikismaks."

"Filmaania" saatejuhid Siim Rohtla ja Richard-Erik Järvi Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Avasaates tuleb juttu uutest filmidest "Üks elu", "Pühakud ja patused", "Vaesekesed", "Õelad tüdrukud" ja "Puhas õnn". Uudiste rubriigi fookuses on kinopubliku käitumiskultuur, Ryan Coogleri ning Steven Soderberghi uued projektid, Sundance'i festival ja Kuldvaarikad.

Iga saade avardab kuulajate silmaringi ka filmimaailma telgitagustes toimuva osas. Esimene saade annab näiteks vastuse, mida teevad filmilevitajad. Edaspidi tuleb juttu aga veel näiteks filmide ja nende pealkirjade tõlkimisest, poliitkorrektsusest ja filmide ümberhindamisest, voogedastusplatvormide tööst ja valikutest jt.

"Filmaania" jõuab kuulajateni igal kolmapäeval. Taskusaate leiab Jupiterist ja Eesti Raadio mobiiliäpist. Eesti Raadio äpp on tasuta alla laaditav nii Google Play'st kui ka App Store'st, rakenduse leiab otsingusõnaga "ERR Eesti Raadio".